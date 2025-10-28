Emre Sercan İKE

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 36’sı çocuk 78 kişinin can verdiği korkunç olayın karar duruşması dün başladı. Mütalaa ve son savunmaların alındığı oturumlarda, bu hafta karar çıkması bekleniyor. 32 sanığın yargılandığı davadatuklu sanıkların salona getirildiği sırada bazı müştekiler tepki gösterdi.

CEZA İNDİRİMİ ŞOKU

Mahkemenin sanıklara en ağır cezayı vermesi beklenirken mütalaada iddianame göre çok daha hafif cezalar istenmesi sert tepkilere neden oldu. İddianamede otel sahibi Halit Ergül, eşi ve kızları ile toplam 13 sanık hakkında olası kasttan ceza istendi.

Yeni bir delil olmamasına rağmen mütalaada bazı sanıklar için ceza istemi bilinçli taksire çevrildi. Müebbet istenen Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, Zeki Yılmaz, Cemal Özer ve Mehmet Salun’un cezasının en fazla 22 yıl olması isteniyor.

Bu gelişmeyle şoke olan aileler, mahkemede isyan etti. Oğlu Ömür’ü kaybeden Zeynep Kotan, “Bana devletin borcu var. Bu borcu sizler aracılığıyla bana ödemekle yükümlü. Sanık sandalyesinde oturanların, hak ettiği cezaları almaları lazım. Bizi bu işkenceden kurtarın” diye haykırdı.

‘NEYİN HAFİFLEMESİ!’

Oğlunu kaybeden Serpil Gençbay da öfkeyle konuştu:

“Yangın sırasında kapıları çaldılar mı da hafifletici neden oldu. Burada herhangi bir yargılama sürecine yardımları da olmadı. Her şeyi gizliyorlar. Suç vasfının düşürülmesi değil, ağırlaştırılması gerekiyor.”

Bir kurban yakını da, “Organize kötülük şebekesi evlatlarımızı elimizden aldı” diyerek haykırdı. Bazı kurban yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Dava bugün devam edecek.

Denetimsiz denetim!

FACİADAN ÖNCE DENETLENMİŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Oteli’nde 16 Aralık 2024’te yaptığı denetim raporu ortaya çıktı. 21 Ocak 2025’teki yangından bir gün sonra ‘yazılan’ ve kamuoyundan saklanan rapor, soruşturma dosyasına girdi. Alican Uludağ’ın haberine göre: ciddi eksikliklere ilişkin herhangi bir tespit yer almaması dikkat çekti.

KAMERA KAYITLARI SAKLANIYOR

Otel’in 8, 9, 10, 11 ve 12’inci katlarında adete kıyamet yaşandı. Bu katların koridorlarında çocuklar çaresizce koşarken kameralar çekiyordu. Yaşananları “Türkiye izlemesin” diye son 5 katın görüntüleri dosyaya konulmadı. Ciddi eksiklikleri tespit edemeyen kamu görevlileri ise ellerini kollarını sallayarak geziyor. Devletten maaş alıyor.

Komisyon kuruldu ama burada yok

Ailesinden 8 kişiyi kaybeden Yüksel Gültekin: Liyakatsiz personelin, adam kayırmacılığın, siyasetle, torpille işe girilmesinin ortaya çıktığı davadır. u dava Soma’da 300 şehidin verildiği, sokakta elektrik çarpmasıyla meydana gelen ölümlerin son halkasıdır. Ne ceza alırlarsa alsınlar 78 canın kanı sanıkların elinde olacak. Bu olaydan sonra alelacele siyasetçiler komisyon kurdular. Ama izleyiciler arasında komisyondan kimse yok. Komisyonun bir üyesi de benim kaç yıllık dostum. Buraya gelemedi. 8 canını kaybeden beni komisyona çağırmadı. Telefonumu bulamamış. Ya bırak. Hayatımızın sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız. Bakanlıkların hepsi Cumhurbaşkanının arkasına sığınıyorlar.”

Karar emsal olmalı

-Oğlunu kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay: r. Bu toplumda artık yapanın yanına kar kaldığı ve cezasızlık algısının ortadan kalkacağı bir karara şahit olacağımızı düşünüyoruz. Sadece Bolu’da değil Türkiye’de bütün bu olaylara emsal olabilecek bir karar olmasını bekliyoruz. Vicdanlarda yerini bulmasını bekliyoruz.

-Bolu Baro Başkanı Sinan Barut: Adalet kişilere değil, hakkaniyete hizmet eder. Kişi kim olursa olsun sonunda hak ettiği en yüksek cezayı alması taraftarıyız. Bir nebze mağdur ailelerin yüreklerine su serpmesi için sorumlu olanların alması gereken en ağır cezayı almasını bekliyoruz.

-Eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan: Sanıklarda Hala aynı aymazlık, aynı vicdansızlık, aynı rahatlık devam ediyor. Bu herhalde insanın içindeki vicdanla alakalı. Akıl bir daha almıyor bu aymazlıkları ve vicdansızlıkları

-Kardeşi ölen Figen Ergin: 78 canımızı katlettiler. Olası kast ile yargılanmalarını istiyoruz. İçimiz acıyor. Peşini bırakmayacağız. Elbet buna sebep verenler cezalarını çekecek. Adalete sığınıyoruz.