Araştırmaya göre mRNA Kovid aşılarıyla bağlantılı yeni ve endişe verici bir bulgu keşfedildi. "Aşı Sonrası Sendromu" olarak adlandırılan bu durum; beyin sisi, baş dönmesi, kulak çınlaması ve egzersiz intoleransı gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Uzmanlar, bazı hastaların bağışıklık hücrelerinde değişimler ve kanlarında Kovid proteinlerinin varlığı gibi biyolojik farklılıklar sergilediğini tespit etti.

UYUYAN BİR VİRÜSÜ YENİDEN AKTİF HALE GETİRİYOR

Araştırma, aşı sonrası sendromunun vücutta uyku halinde bulunan Epstein-Barr virüsünü tekrar aktive ettiğini de ortaya koydu. Bu virüs; grip benzeri semptomlar, şişmiş lenf düğümleri ve sinir sorunlarına yol açabiliyor.

Henüz küçük çaplı bir çalışma olan araştırmanın sonuçları tam olarak yayınlanmasa da uzmanlar; konunun daha detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışmanın bir sonraki aşaması bu sendromun ne kadar yaygın olduğunu ve kimlerin daha fazla risk altında olduğunu belirlemek olacak.

BAZI KİŞİLERDE KOVİD PROTEİNİ KALICI OLABİLİYOR

Yale Üniversitesi'nden Dr. Akiko Iwasaki önderliğindeki ekip, 2022-23 yılları arasında 42 "aşı sonrası sendromu" yaşayan kişiyle 22 sağlıklı bireyin kan örneklerini inceledi.

Sonuçlara göre bu sendromu yaşayanların bağışıklık hücrelerinde belirgin farklılıklar bulunuyor. Ayrıca bu kişilerde Kovid'in 'spike protein' seviyeleri yüksek çıktı. Hatta bu seviyeler, uzun süreli Kovid hastalarından bile daha yüksek olarak ölçüldü.

Araştırmacılar, bu spike proteinlerinin vücutta kalıcı hale gelerek kronik semptomlara neden olabileceğini değerlendiriyor. Ancak Dr. Iwasaki, "Bu proteinin semptomlara neden olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz, çünkü sendromu yaşayan herkesin kanında spike proteini bulunmadı" diyerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öte yandan Moderna ve Pfizer tarafından üretilen mRNA aşılarının dünya çapında milyonlarca hayat kurtardığı vurgulanıyor. ABD’de yapılan bir analize göre, bu aşıların yalnızca ABD’de 3 milyon hayat kurtardığı belirtildi.