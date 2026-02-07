Depremzedelere yönelik ifadeleri tepki çeken Nagehan Alçı, HaberTürk'teki yazılarına son verildiği iddiasını yanıtladı.

Alçı, binlerce kişinin ölümüne neden olan ve 11 kentte büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde konteyner kentte yaşayan depremzedelere yönelik "para harcama reflekslerinin kaybolduğu" yorumuyla tepkilere neden oldu.

Alçı'nın uzun süredir köşe yazarlığı yaptığı ve TMSF yönetiminde olan HaberTürk'teki işine son verildiği iddia edildi.

İddialar sonrası Alçı açıklama yaptı. Alçı açıklamasında iddiaları yalanladı, üç ay tazminatını alarak kurumdan kendisinin ayrıldığını söyledi.

Alçı, "Hakkımda çıkan yalan haberleri düzeltmek adına bir açıklama yapmak isterim… Ekol Tv’de sabah yayınlarına başlayınca full time başka bir kanalın programcısı haline geldiğim için Habertürk ve Ekol arasında bir tercih yapmam gerekti, bu nedenle Ekol ile anlaştıktan kısa süre sonra TMSF yönetimi ile el sıkışarak, dostça ve tazminatımı alarak Habertürk’ten ayrıldım. Bu dediğim gelişmenin üzerinden yaklaşık üç ay geçti, basit bir google taraması ile bulunabilecek bir gerçek bu ama maksat haber yapmak değil iftira ve çamur atmak!" dedi.