Olay, 1 Mart 2022’de Arpaçay’a bağlı Kardeştepe köyünde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, kendisini 3 yıldır taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan’a babasına ait ruhsatsız tabancayla ateş etti. Vücuduna dört kurşun isabet eden Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Azra E. tutuklandı ve hakkında 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İlk Karar: 8 Yıl 4 Ay Hapis

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Temmuz 2022’de görülen ilk duruşmada Azra E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karar duruşmasında savcılık, “haksız tahrik altında kasten adam öldürme” suçundan ceza talep etti. Mahkeme önce müebbet hapis cezası verdi, ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü. Azra E. hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Yargıtay: Cezada İndirim Yetersiz

Azra E.’nin avukatı Sinan Erdağı, karara itiraz ederek dosyayı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkemenin onayının ardından dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cezanın yüksek olduğunu belirterek kararın bozulmasını talep etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, maktulün suça sürüklenen çocuğa yönelik söz ve davranışlarının yoğunluğu, süresi ve bölgedeki etkileri göz önüne alındığında, haksız tahrik indiriminin yetersiz uygulandığına hükmetti. Kararda, Azra E.’nin yaşadığı korku, psikolojik baskı ve eylem öncesi maktulün sarf ettiği ifadeler birlikte değerlendirilerek, cezada daha fazla indirim yapılması gerektiği vurgulandı.

Yeniden Yargılama: Ceza 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Azra E., Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada avukat Sinan Erdağı, olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, müvekkilinin uzun süreli ve ağır bir tacize maruz kaldığını, korku ve çaresizlikle hareket ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Azra E.’yi “haksız tahrik altında kasten adam öldürme” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, Yargıtay yolu açık olmak üzere verildi.