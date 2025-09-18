Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köyceğiz ilçe Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bazı belediye çalışanlarının, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığı iddiasıyla CİMER'e ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Ö.Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletilerek Metin Y. İstanbul'da, oğlu Melikcan Y. de Köyceğiz'de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yakınlarının, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde beklediği görüldü.
OLAY
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmayla Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, dün gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Belediye Başkanı Ali Erdoğan'a da soruşturma başlattı.
Erdoğan hakkında, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.