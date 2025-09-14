Bu haftanın başında açıklanan Orta Vadeli Program ile (OVP) vergi tahsilatını artırmayı hedeflediğini duyuran ekonomi yönetimi, ekim ayında yeni yasama dönemine başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kapsamlı bir vergide reform paketi getirmeye hazırlanıyor.



TEPKİ ÇEKEN DÜZENLEME YENİDEN GÜNDEM ALINACAK



Geçtiğimiz yıl planlanan düzenlemelerde Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınması ve birden fazla konut sahibi olan kişiler için 'Katlamalı Emlak Vergisi' uygulanması planlanmış, tepkilerin ardından söz konusu düzenlemeler rafa kaldırılmıştı.





Yurt dışına çıkış harcını 500 TL'den 710 TL'ye yükselten ekonomi yönetimi, bütçe dengesini rahatlayacak yeni vergi kalemleri arayışına girerken, tartışmalara neden olan 'Katlamalı Emlak Vergisi' ilerleyen günlerde yeniden masaya yatırılacak.



KÖYDE EVİ YA DA YAZLIĞI OLANLAR YANDI



Söz konusu uygulama, bireylerin sahip oldukları ilk konut için standart emlak vergisi işlemlerinde bir değişiklik öngörmezken, tapulu taşınmazların sayısı arttıkça ödenecek emlak vergisinde de kademeli bir artış planlıyor.





Bu kapsamda şehir içerisinde ya da dışında olması fark etmeksizin birin üzerindeki her konut için ödenecek emlak vergisinin payı yukarı çekilmekte. Vatandaşların köylerindeki evleri ya da kıyıdaki yazlıkları da söz konusu kesintilerden muaf tutulmamakta.





