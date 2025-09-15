Ekim ayında yeni yasama dönemine başlayacak TBMM’ye kapsamlı düzenlemeler içeren bir vergide adalet ve reform paketi sunulması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl tartışmalara neden olan ve ikiden fazla evi olanlar için emlak vergisinde katlamalı artış öngören düzenlemenin yeniden

Söz konusu teklif geçen yıl tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Gündeme alınacağı öne sürülürken, söz konusu değişikliğin gerçekleşmesi halinde köyde evi ya da yazlığı olan vatandaşların ödeyeceği vergide artışa gidilecek.

İLK EVİ ETKİLEMİYOR

İlk konut için standart emlak vergisi işlemlerinde bir değişiklik öngörülmüyor. Tapulu taşınmaz sayısı artıkça ‘katlamalı Emlak Vergisi’ de yükseliyor.

Bu kapsamda şehir içerisinde ya da dışında olması fark etmeksizin birin üzerindeki her konut için ödenecek emlak vergisinin payı yukarı çekilmekte.

Vatandaşların köylerindeki evleri ya da kıyıdaki yazlıkları da söz konusu kesintilerden muaf tutulmuyor.