Kırşehir'de aile içerisinde yaşanan tartışmada Ömer Kılıç, 71 yaşındaki annesi Azime Öz ile babası Nuh Öz’ü bıçakla öldürdü, 2 kuzenini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre Kırşehir merkeze bağlı Aşağı Homurlu Köyü’ndeki ailesinin evine gelen ve daha sonradan soyadını değiştirdiği öğrenilen 37 yaşındaki Ömer Kılıç, henüz belirlenemeyen bir sebeple annesi Azime ve babası Nuh Öz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ömer Kılıç, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Öz çifti, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ailesini bıçakladıktan sonra evden çıkan Ömer Kılıç, kapının önünde karşılaştığı kuzenleri 36 yaşındaki Fatih Boran ile 38 yaşındaki Nihal Göztak’ı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, baba Nuh ile anne Azime Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Ömer Kılıç, jandarmanın kısa süreli çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.