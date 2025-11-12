İpsala'ya bağlı Kumdere köyünde kurulan tesis sayesinde bitkisel ve hayvansal atıklar elektriğe dönüşüyor.

TESİSTE ÇİMLER NASIL İŞLENİYOR?

Köyde kurulan rulo çim üretim tesisinde yıllık 5 milyon metrekare rulo çim üretiliyor. Bu çimler park ve bahçeler, siteler, futbol ve golf sahaları gibi yeşil alanlarda kullanılmak üzere ihracat edilirken ortaya çıkan bitkisel atıklar da biyogaz tesisinde işleniyor.

Köye kurulan bu tesis sayesinde köylerde bulunan hayvansal atıklar ve çim üretiminde ortaya çıkan bitkisel atıklar elektriğe dönüştürülüyor. Atıkların işlenmesi sonucunda günlük 3 megavatlık üretimle yaklaşık 5 bin hanenin de elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bunun yanı sıra elektrik enerjisinden sonra elde edilen atıklar da işlendikten sonra doğal gübre olarak değerlendiriliyor.

ATIKLARDAN HEM ELEKTRİK HEM GÜBRE ELDE EDİLİYOR

2001 yılından köye bu tesisin kurulduğunu ve 2021 yılda ise tesiste rulo çim üretimine başladıklarını belirten Türkçim İpsala İşletme Müdürü Serkan Bulanık, tesisin tamamen doğaya uyumlu olduğunu ifade etti. Bitkisel atıklardan elektrik enerjisi elde ettiklerini söyleyen Bulanık, "Çevre mühendisimizin önderliğinde bu tesiste elektrik ve doğal gübre üretimine devam ediyoruz" dedi.

Üretilen 3 megavat elektriği TREDAŞ vasıtasıyla sattıklarını söyleyen Bulanık, hayvansal gıdalardan da doğal gübre yaptıklarını vurguladı. Bunun da toprağın organik madde kapasitesini artırdığını ifade etti.

5 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ BU ATIKLARDAN KARŞILANIYOR

Tesiste organik atıkların işlenmesinden dolayı elde edilen enerjinin temiz olduğunu dile getiren Biyogaz Tesisi Müdürü ve Çevre Mühendisi Barış Aktaş, köylerden ve çiftliklerden hayvansal atıkları topladıklarını aktardı. Günlük 3 megavat aylık ise ortalama 1200 ila 1300 megavat elektrik ürettiklerini belirten Aktaş 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını da ekledi.

Elektrik üretiminin ardından çıkan atıkları doğal gübreye dönüştürdüklerini söyleyen Aktaş,

"Tesiste karışım haline getirdiğimiz atığı oksijensiz ortamda 40 santigrat derecede güneş almayacak şekilde çürütüyoruz. Burada oluşan gazı ünitelerimize getiriyoruz 20 silindirli iki gaz motorumuzda yakarak elektrik üretiyoruz."