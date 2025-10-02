1984 yılında Malatya’nın Durulova köyünde doğan Eren Bali, öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak büyüdü. Çocukluk yıllarında köy yaşamının zorluklarını yaşasa da annesinin desteğiyle aldığı ikinci el bilgisayar, hayatında dönüm noktası oldu. İnternet sayesinde matematikle ilgili kaynaklara ulaşan Bali, uluslararası matematik olimpiyatlarında gümüş, Türkiye’de ise altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

EĞİTİMDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

ODTÜ’de bilgisayar mühendisliği ve matematik okuyan Bali, üniversitenin son yıllarında girişimcilik yolculuğuna atıldı. İlk girişimi Türkiye’de başarısız olsa da ABD’de yeniden kurduğu Udemy, bugün 70 milyondan fazla öğrenciye ulaşan dünyanın en büyük online eğitim platformlarından biri haline geldi. 300 binden fazla eğitmen ve 35 bin kurumsal müşteriyle dev bir eğitim ekosistemi oluşturdu.

SAĞLIKTA ÇIĞIR AÇTI

Eğitimden sonra sağlık sektörüne odaklanan Bali, 2016 yılında Carbon Health’i kurdu. Yapay zekâ destekli altyapısıyla dikkat çeken şirket, Amerika’nın en hızlı büyüyen sağlık girişimlerinden biri oldu. 2022’de ülkenin ikinci en hızlı büyüyen şirketi seçilen Carbon Health, milyonlarca hastaya teknoloji tabanlı sağlık hizmeti sunuyor.

PARA DEĞİL, ETKİ ODAKLI BİR GİRİŞİMCİ

Eren Bali, girişimcilik motivasyonunun para olmadığını, asıl amacının insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguluyor. Köyden başlayan hikâyesini, “Teknolojiyle insanların en temel ihtiyaçlarını ulaşılabilir kılmak” vizyonuyla sürdürüyor. Eğitim ve sağlık alanındaki başarılarının ardından sıradaki hedefinin robotik teknolojiler olduğunu dile getiriyor.