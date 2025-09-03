Afyonkarahisar’da yemyeşil doğası ve verimli tarım alanlarıyla ön plana çıkan Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde açılmak istenen kil madeni ocağı, bölge halkını ayağa kaldırmıştı.

Maden ruhsatı aldıktan sonra çalışmalara başlayan firma bölgeye jandarma eşliğinde iş makinelerini göndermiş bölge halkı da iş makinelerinin önünü keserek geçişine izin vermemişti.

Gece saatlerinde de belde meydanında toplanan bölge halkı, madene karşı tepkisini sürdürmüştü.

KONU İL GENEL MECLİSİNDE GÜNDEME GELDİ

Bölge halkının kararlı duruşu sonuç verdi. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarında, Sinanpaşa ilçesi Taşoluk mevkiindeki maden projesi gündeme geldi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, madenin ciddi çevresel riskler barındırdığını ifade etti. Siper, söz konusu madenin bölgedeki içme suyu, arıcılık ve tarım faaliyetlerine ciddi zararlar verebileceğine yönelik bilgiler paylaştı.

VALİLİK ŞİRKETİN FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Bunun üzerine Afyonkarahisar Valiliği tarafından Global Industry Minerals Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyetleri durduruldu. Söz konusu şirketten madencilik faaliyetinin arıcılık faaliyetine zarar vermeyeceğine dair rapor alması ve ilgili yerel yönetimlerden izin ve uygun görüş alması istendi.

CHP’Lİ VE MHP’Lİ ÜYELERDEN VALİLEĞE TEŞEKKÜR

CHP'li meclis üyesi Nihat Çalışkan, "Bundan sonra örnek olur inşallah. Maden ocaklarının kurulacağı yerler çalışma yapılacak alanlar araştırılır, öyle izin verilmesi gerekir. Bu konuda hem Taşoluk halkını hem Afyon valimizi kutluyorum" dedi. MHP'li meclis üyesi Feyzi Akdeniz ise, "MHP Milletvekilimiz Mehmet Taytak ve İl Başkanımız Ahmet Kahveci başından beri bu konuyu takip ediyordu. Sonuç vermesine çok sevindim. İnşallah kesin olarak ruhsat da iptal edilir" ifadelerini kullandı.