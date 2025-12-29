Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı öncesi artan ihbarların üzerine IŞİD tarafından hücre evi olarak kullanıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.



Gece 02.00'de polislerin eve doğru bir hamle içerisinde olduğunu gören teröristler tarafından açılan ateş ile emniyet güçleri ve teröristler arasında saatler süren bir çatışma başladı.

KÖYLÜLER ÇATIŞMA BİTTİKTEN SONRA TERÖRİSTLERİN EVİNİ YAKTI



IŞİD'li teröristlerin hücre evinde bulundurduğu 6 çocuğun yaşlarının 1 ila 9 arasında değiştiği tespit edilirken, gece 02.00'de başlayan ve sabah 09.45'e kadar devam eden çatışmalarda teröristler, küçük çocukları polis ekiplerine karşı canlı kalkan olarak kullandı.



Polis ekiplerinin kadın ve çocuklar nedeniyle itidalli yaklaşması çatışmanın uzamasına neden olurken, çatışmaların bitmesiyle birlikte teröristlerin hücre evi mahalleliler tarafından ateşe verildi.





KÖY ABLUKAYA ALINDI, BURSA'DAN TAKVİYE EKİPLER GELDİ



İlk aşamada hücre evinin etrafı ve devam eden süreçte mahalle ile köy abluka altına alınırken, çatışmaların devam etmesiyle birlikte bölgeye Bursa'dan Özel Hareket Polisi takviyesi yapıldı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 8 saat süren çatışmalarda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin ise yaralandığını duyurdu. Operasyon sonucunda 6 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün hücre evi olarak kullandığı müstakil konuttan 11 kişi sağ olarak çıkarıldı.



POLİSLERİN TERÖRİST İLE DİYALOĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, operasyon sırasında polis memuru ile bir terörist arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı.

İşte polis ve IŞİD'li terörist arasında yaşanan diyalog:

Polis: Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel.

IŞİD'li terörist: Çocuklar var.

Polis: Tamam, çocuğu da al, silahı bırak gel.

IŞİD'li terörist: Bırakmayız

Polis: Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak.

Bak tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocukları öldürmeyiz.

Bak son kez söylüyorum. Aziz üç aylar, mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün. Kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Bakın kimse isteyerek çocuk öldürmez."