Yenişehir ilçesine bağlı Değirmençay Mahallesinde açılmak istenen ve başta Değirmençay olmak üzere Uzunkaş, Turunçlu, Karahacılı, İnsu, Emirler, Kocahamzalı, Hamzabeyli, Çavak, Bozon, Çukurkeşlik, Işıktepe, Kocavilayet mahallelerini de etki sahası altına alan taş ocağı projesinin iptal edilmesi için bölge halkı birlikte ses yükseltti.

İPTAL ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği önünde eylem yapan köylüler, 18 Nisan’da Ankara’da toplanacak olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na ÇED raporunun iptali için çağrıda bulundu.

Değirmençay Mahallesinde ASF Asfalt tarafından yapılması planlanan Taşocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili 18 Nisan’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılacak İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı öncesi basın açıklaması yapan bölge halkı projenin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Köylülerin eylemine Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, STK’lar ve çevre aktivistleri destek verdi.

Muhtarlar ve Mersin Çevre Platformu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna iletilmek üzere itiraz dilekçelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne sundu.