Diyarbakır Kulp’ta, kendini Üsteğmen olarak tanıtan Uzman Çavuş Mehmet Sait E. ile “Yaşar Binbaşı” adını kullanan firari Mehmet K., kenevir ekimine göz yumma vaadiyle rüşvet almaktan yargılanıyor. İki zanlı, tarlalarına kenevir eken 3 köylüye operasyon yapılacağını söyleyip 10 bin dolar istedi.

Köylüler, korktukları için toplamda 69 bin lira ve 7820 doları iki şüpheliye elden teslim ettiklerini ifade etti. Jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki sanık için rüşvet almaktan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.