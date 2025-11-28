Yerin üstünde sıradan bir köy görünümüne sahip olan bölgenin altında, ülkenin altın potansiyelini kökten değiştirebilecek büyüklükte bir maden yattığı ortaya çıktı. Bu dev rezerv, Çin’in Liaoning eyaletindeki Cai Chau şehrine bağlı Thanh Thach Linh kasabasının Da Zi Bo köyünde yer alan Da Dong Cau. 40 yıl sonra araştırmacılar, yaklaşık 1.500 ton altın rezervine sahip dev ölçekli bir madeni nihayet işletilebilir hale getirmeyi başaRdı.

Çin'de bulunan bu tesis, tek parça halinde bin tonun üzerinde altın içeren ilk maden olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda, "14. Beş Yıllık Plan" döneminde eyaletin madencilik kapasitesini artıran kritik dönüm noktalarından bir. Bu keşifle birlikte Liaoning, ülke genelinde altın rezervi sıralamasında 19'uncu sıradan 2'nci sıraya yükseldi.

40 YILDIR ARAŞTIRIYORLARDI

Fakat Da Dong Cau'nun ortaya çıkarılması ise bir anda gerçekleşmedi. Tam 40 yılı aşan bir araştırma sonrası bilimsel çalışmalarla işletilebilir duruma getirildi.

Liaoning Eyaleti 5 No'lu Jeolojik Ekip bölgede 1983 yılında altın mineralizasyonuna dair izlere rastladı. Jeolojik haritalama ve yüzey çalışmalarının ardından yalnızca 21,22 kg altın içerdiği tahmin edilen beş küçük cevher gövdesi tespit edildi.

1989–1990 yıllarında yapılan geniş çaplı araştırmalarda ise yüzey ve sığ katmanlarda toplam 109 altın yatağı belirlendi. Ancak bu yataklar düşük tenörlü olduğu için o dönem ekonomik olarak işletilebilir bulunmadı ve proje rafa kaldırıldı.

2009 yılında bölge, il düzeyinde bir jeolojik keşif projesi kapsamına alınarak yeniden çalışılmaya başlandı. 5. Ekip, 2009 ve 2015 yıllarında yaptığı detaylı incelemelerde küçük cevher gövdelerini çevreleyen kayaçlarda güçlü mineralizasyon izleri saptayarak araştırma yaklaşımını tamamen yeniledi. Böylece bölgenin dönüşmüş kaya yapısına sahip geniş ölçekli altın cevheri barındırıyor olabileceği ihtimali doğDu.

Yıllar süren incelemeler sonucunda yüzeyeki alterasyon bantlarının aslında büyük ve birleşik bir yapı oluşturduğu anlaşıldı. Ekibin tahminine göre bu yapı yer altında doğu–batı yönünde yaklaşık 3.000 metre, kuzey–güney yönünde 1.500 metreye ulaşan dev bir altın kuşağına işaret ediyordu. Elde bu bulgu, düşük tenörlü fakat büyük hacimli "süper büyük" altın yatağı ihtimalini de güçlendirdi.

BİLİMSEL MODELLER DENENEREK SONA GELİNDİ

Liaoning Minerals Group, 2019'da mineral izi oluşturan çözeltilerin kökeni ve evrimini analiz eden 'Dadonggou Bölgesindeki Düşük Tenörlü Altın Madenlerinin Varoluş Özellikleri ve Kökeni' isimli kapsamlı bir rapor yayımladı. Ve arama modeli ile mineral oluşum modeli geliştirilerek aramalara bilimsel bir temel oluşturuldu.

2024 yılına gelindiğinde ise proje için yeni bir ilerleme sağlandı. Proje, Liaoning İl Parti Komitesi ve Hükümeti tarafından "önemli il projeleri" arasına alındı. Uzman akademisyenler ve teknik heyetler davet edilerek rezerv sınırlarının netleştirilmesi, cevher gövdesinin yapısının optimize edilmesi ve düşük tenörlü büyük ölçekli altın cevheri modelinin uygulanabilirliği doğrulandı.

ENTEGRE MODEL

Da Dong Cau altın madenindeki bu büyük başarı, yenilikçi bir jeolojik çalışma anlayışı ve yüksek verimlilikle yürütülen "entegre araştırma" modelinin sonucunda ortaya çıktı.

Liaoning Jeoloji Grubu, "genel araştırma ile detaylı araştırmayı birleştiren" bir çalışma yöntemi geliştirdi. 20’den fazla tasarım ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. 18 farklı üretim ve araştırma birimi projeye dahil edildi.

Yoğunluk dönemlerinde 45 sondaj kulesi aynı anda çalışırken, yaklaşık 1.000 kişilik ekip gece gündüz sahada görev aldı. Çok katmanlı, çok disiplinli sıkı bir organizasyon oluşturularak "stratejik karar profesyonel uygulama teknik destek" odaklı etkin bir yönetim mekanizması hayata geçirildi.

Bu yüksek koordinasyon sayesinde normalde üç yıl sürmesi beklenen keşif süreci yalnızca 15 aya indirilerek adeta bir keşif rekoru kırıldı.