Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Sarı lacivertli taraftarların puan kaybı sonrası sosyal medyada gösterdiği tepkilere ünlüler de katıldı.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı ünlü şarkıcı Derya Uluğ oynanan futbola isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fenerbahçeli şarkıcı, "İlk dokunuşlar çok kötü, top çalma yok, rakibi rahatsız etme yok, doğal olarak rakibin çekinmesi de yok. Her maçın en iyi oyuncusu stoper Skriniar. Demek ki baskılı ofansif oyun yok, sahada oyun kurucu yok. Eskiden en büyük silahımız olan duran toplardan tehlike yaratma yok. En önemlisi ruh yok, istek yok. Yok kere yok" ifadelerini kullandı.