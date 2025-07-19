Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde MUÇEV (Muğla Çevre Vakfı) tarafından yapılmak istenen ve henüz ÇED dosyası açıklanmamış marina projesi büyük tepki çekti.

Marina yapımına engel olmak isteyen Bozburun sakinleri dün bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Marmaris Çevre Politikaları Derneği ve Muğla Çevre Platformu üyeleri de destek verdi. Toplantıda Bozburun sakinlerinden Mehmet Gürkan, şunları söyledi:

KARADA ENGELLENDİ

“Henüz ÇED dosyası yayınlanmamış proje için denizde çalışmalar yapılması halkın bir araya gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta Bozburunluların direnci ile karada yürütülen çalışmalar engellenmişti. Toplantı sonucu vatandaş doğasını, yaşam alanlarını korumak, marina projelerine izin vermemek konusunda karar aldı. Doğallığı, özgünlüğü korumak konusunda irade koydu.”

Marina yapımına engel olmak amacıyla toplantıda bir bildiri hazırlandı. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Köyümüzü değerli kılan en önemli unsurlardan biri olan denizimiz ve sahilimiz elimizden alınmak isteniyor. Limanımıza, plajımıza ve hatta evlerimize göz diktiler. Kıyı bandında yer alan tüm varlıklarımız istimlak edilerek yandaş sermayeye adeta tepsiyle sunulacak. Atalarımızdan kalan evlerimiz, arsalarımız, tapularımız yok sayılacak. Sahilimiz betonlaşacak; en önemlisi ise bugün nefes aldığımız, denize girdiğimiz yerler zengin yatlarıyla dolacak ve biz bu alanlara adım bile atamaz hâle geleceğiz.”

FOSEPTİK ÇUKURU OLUR

“Sahilimiz, limanımız Bozburun halkınındır. Birkaç yandaşa peşkeş çekilmeyecek kadar değerlidir” denilen açıklamada, şöyle denildi: “Yapılması planlanan marina ile iç denizimiz bir foseptik çukuruna dönüşecek, canlı yaşamı sona erecektir. Dünya mirası koylarımız yok olacak. Bozburun’da marina istemiyoruz!”

Vatandaşlar, cennet koya yapılması planlanan marinayı engellemek için mücadelesini sürdürüyor.

Marinaya izin vermeyiz

Köylerinde yıllardır süren imar sorunu nedeniyle neredeyse sabıkasız kimse kalmadığını belirten Bozburunlular, “Çocuğuna ev yapan, hatta kümes inşa edenler bile imarsızlıktan ceza alırken, yandaşa bir gecede imar çıkarılıyor. Marinadan önce yapılması gereken çok şey var. Köylerimizin imar ve altyapı eksikleri tamamlanmalı. Zenginlere yazlık yapmadan önce, köylünün yıllardır beklediği hizmet getirilmelidir” ifadelerini kullandı. Mücadelelerine destek isteyen çevreciler, “Doğayı, çevreyi ve emeği korumak anayasal ve vicdani bir sorumluluktur. Bozburun halkı buna izin vermez. Vermeyecek” sözleriyle kararlılıklarını vurguladı.