KOZAKLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KOZAKLI

İCRA DAİRESİ

2024/9 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikler: Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, EMEK Mahallesi, 1136 Ada, 1 Parsel, Keşif günü yerinde yapılan gözlemde taşınmazın üzerinde betonarme taşıyıcı sistemli, zemin + 3 kattan teşkil 1 adet otel binası, 1 adet giriş kontrol binası ile 1 adet kafeterya türünde bina olduğu görülmüştür .Otel kullanılmamakta ve atıl vaziyettedir. Otelin giriş kısmımın yanın işçilerin kalmakta olduğu koğuş,onun altında disko olalarak kullanılanbir alan ve çamur havuzu yeri bulunmakta olup, bu alanlar çok atıl ve kötü durumdadır.Otel binasında yaklaşık 60 oda olup, bunlardan iki tanesi suit, kırkdört odası iki kişilik ,ondört tanesi ise üç kişilik odalardır. Otel binasının zemininderesepsiyon, güvenlik binası, kafeterya, dinlenme odası ,kadın havuzu ,giyinme odası çocuk havuzu, yine erkek havuzu, çocuk havuzu giyinme odaları ,bulunmakta, havuzların çatısı çelik korniksiyon olup, yıpranmış bir kısmı çökmüştür. Üst katlarda bulunan odalarda ayrı ayrı lavabo ,w.c ve havuzu bulunmaktadır. Süit odalar iki odada dan oluşmaktadır. Suit odada, bir odasındakomidin, masa, iki kanepe,halı diğer odasında isekomidin, dolap, şifonyer ve iki kişilik yatak,halı, bulunmakta, yine ayrı olarak lavobo,w.c, havuz bulunmaktadır. Diğer üç kişilik ve ikişilikodalarda 1 komidin, halı, telefon ve sandalye olduğu üç yataklı odalar iki kişillik yatak ,bir kişilik yatak olacak şekildedir. Odalardaiki koltuk olduğu, görülmüştür. Otelin koridoru ve merdivenler halı ile kaplı, döşemeler mermerdir. Merdiven korkulukları demir perforce demir olduğu görülmüştür.Otelin bir asansörü olup ,elektrik olmadığından çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiştir. Koridor boyaları rutubetten dolayı döküldüğü görülmüştür. Çatı katında restaurant, kiler, mutfak, mescit, bulunmaktadır. Mutfak kısmında, soğuk hava deposu, fırın, bulaşık makinası bulunmakta olup, atıl vaziyettedir. Restauranta 26 küçük masa ,2 yuvarlak masa, küçük masaların yanında 4 adet demir sandalye ,yuvarlak masaların etrafında, 8 adet demir sandalye olduğu görülmüştür. Belediyesi ile Yapılan Görüşmede ;söz konusu taşınmaza ait, 25/08/1998 tarih ve "cilt: 4, sahife:29" numaralı toplam 4.004,00 m² için yapı ruhsatı düzenlenmiş olduğu ve yapının 16/05/2001 tarih ve "cilt:5 sahife 25" numaralı yapı kullanma izin belgesi bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın arsası yaklaşık %2-3 eğimli düz topoğrafyalıdır. Taşınmaz doğu yönünden 244. Sokağa cephelidir. Taşınmazın yol, elektrik, su, kanalizasyon ve ısınma amaçlı termal sıcak su tesisatı vb. hizmetlerden faydalanabilecek konumda olduğu görülmüştür. Yakın çevresinde termal otellerin yer aldığı yapılaşma mevcuttur. Taşınmaz; İlçe Hükümet Konağına kuşuçuşu yaklaşık 1,32 km. ve Kozaklı Belediyesi Hizmet Binasına 1,08 km. mesafede bulunmaktadır.Parselin kuzey tarafında kilitli parke ve karosiman mozaikden yapılı zemin kaplaması bulunduğu görülmüştür. Alacağa konu olan taşınmaz üzerindeki yapı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre IV. sınıf A Grubu içerisinde, giriş kontrol ve kafeterya türü yapı II. Sınıf B grubu içerisinde yer aldığı kanaatine varılmıştır.Yapı değerinden ayrıca 02/12/1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvel uyarınca yapının değer hesabında otel yapısından aşınma payı düşülecektir.Keşif tarihindeki değeri 20 Şubat 2024 tarihli ve 32466 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024 sayılı tebliğdeIV. Sınıfı A Grubu yapı birim maliyeti 15.300,00 TL/m², II. Sınıf B Grubu yapı birim maliyeti 5.250,00 TL/m² dir.

Kozaklı İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/14 E ve 2024/15 K sayılı karar gereğince ; Tesisin Yapı Değeri;4.004,00 m² x 15.300,00 TL/m² x % (100-65) = 21.441.420,00 TLKaro Döşeme ve Kilitli Parke Değeri;250,00x988,55x % (100-50) =123.568,75 T.L 1.000,00x450,00x (100-50) =225.000,00T.LToplam Yapı Değeri=21.789.988,75 T.L olabileceği hesap edilmiştir.Arsa değeri ile ilgili olarak serbest piyasada yapılan araştırmada; arsasının yeri, konumu, alanı, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, geçerli piyasa rayiç fiyatları göz önüne alınarak yapılan değerlemeler neticesinde keşif tarihi itibarı ile arsa birim m² değerinin 3.500,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Toplam arsa değeri buna göre;4.837,91 m² x 2.500,00 TL/m² = 12.094.775,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın Toplam Değeri: 21.441.420,00 TL+ 12.094.775,00 TL= 33.884.763,75 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. 4.837,91 m2 yüzölçümü, Kozaklı İlçesi, Emek Mahallesi, 244. Sokak, No: 15 Kozaklı / NEVŞEHİR

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu kaydındaki gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu kaydındaki gibidir.

Takdir Olunan Değer : 33.884.763,75 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 3.388.476,37 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :İnşaat tarzıimar planında termal turizm alanına isabet ettiği, yapılaşma koşulları olarak ise Emsal 1,00 ve Yençok = 15,50 m olduğu belirtilmiştir.

Adresi : Kozaklı İlçesi, Emek Mahallesi, 244. Sokak, No: 15 Kozaklı / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 4.837,91 m2

İmar Durumu:İnşaat tarzıimar planında termal turizm alanına isabet ettiği, yapılaşma koşulları olarak ise Emsal 1,00 ve Yençok = 15,50 m olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 33.884.763,75 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:00

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:00

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02319664