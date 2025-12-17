Tekirdağ’da bulunan Gorka Kozmetik fabrikasında 10 Ekim 2024’te çıkan yangın, şirketin üretim faaliyetlerini ciddi biçimde sekteye uğrattı. Yaklaşık 21 yıllık sektör deneyimine sahip olan firma, bu sürecin ardından finansal açıdan zor bir döneme girdi. Yangın sonrası artan mali yük ve üretimde yaşanan aksamalar, şirketin borçlarını çevirmesini zorlaştırdı.

Bu gelişmelerin ardından Gorka Kozmetik, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu ve şirket hakkında geçici mühlet kararı verildi. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda firmanın mali yapısını toparlayamayacağı kanaatine varıldı.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddederek Gorka Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iflasına hükmetti. Mahkeme kararıyla birlikte şirket için daha önce verilen geçici mühlet kaldırıldı ve iflas sürecinin başlatılması yönünde işlem yapıldı. İflas kararı, Çerkezköy İflas Müdürlüğü’ne bildirilirken tasfiyenin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi.

Karar kapsamında ayrıca konkordato sürecinde görev yapan komiser heyetinin görevine son verildi ve dosya üzerindeki tüm tedbirler kaldırıldı. Mahkeme, iflas kararının ilgili mevzuat çerçevesinde ilan edilmesini de hükme bağladı.

ULUSLARARASI FAALİYETLERİYLE BİLİNİYORDU

2004 yılında kurulan Gorka Group, yıllar içinde dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bir yapı haline geldi. Gruba bağlı Gorka Kozmetik ise 2016 yılında üretime başlayarak özellikle özel marka (private label) kozmetik üretimi alanında hızla büyüdü. Şirket, başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor ve yüksek üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir konumda bulunuyordu.

Zamanında teslimat ve hızlı üretim anlayışıyla tanınan firma, yaşanan yangın ve ardından gelen mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. Mahkemenin iflas kararıyla birlikte Gorka Kozmetik’in ticari faaliyetleri resmen sona ermiş oldu.