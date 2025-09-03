Trimetilbenzoil difenilfosfin oksit (TPO) adlı bu “fotobaşlatıcı”, AB’nin ihtiyati tedbir politikası kapsamında kozmetik listelerinden çıkarıldı. Nedeni ise hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde doğurganlık sorunlarına yol açtığının gözlemlenmesi.

TARTIŞMALI MADDE YASAKLANDI

TPO, UV ışığı altında jel ojelerin sertleşmesini sağlıyor ve ojelerin uzun süre kalıcı olmasına yardımcı oluyor. Ancak artık Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesi ile AB kurallarını takip eden Norveç ve İsviçre’de bu içerik yasaklandı.

Bu yasakla birlikte söz konusu ülkelerdeki tırnak salonlarının, TPO içeren ürünlerin satışını durdurması ve mevcut stokları güvenli şekilde imha etmesi gerekiyor. Bu durum üreticileri de harekete geçirdi; firmalar, TPO içermeyen yeni formüller üzerinde çalışıyor.

ABD’DE HÂLÂ SERBEST

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise TPO’ya dair herhangi bir düzenleme yapılmış değil. Böylece bu kimyasal, Avrupa’da yasaklanmasına rağmen ABD’de serbestçe kullanılabilen tartışmalı bileşenler listesine katılmış oldu. Bu listede daha önce BHA, BHT gibi koruyucular da yer alıyordu.

AB’deki yasağın dolaylı etkileri ABD pazarını da vurabilir. Avrupa’dan ürün tedarik eden ya da ürünlerini AB’ye göre formüle eden Amerikan markalarının değişikliğe gitmesi gerekebilir. Bu durum kıtlıklara, gecikmelere ve belki de Amerikan düzenleyicilerin harekete geçmesine neden olabilir.