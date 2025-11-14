Son Dakika Arama
Haberler - Resmi İlanlar

KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ
SOYADI-ADI(UNVANI) VERGİ KİMLİK NO ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
NO ON METAL İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 6311474920 İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202012202012 KDV VERGİ ZİYAİ 8.212,58 24.637,74
NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6321038976 İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL 202005202005 KDV VERGİ ZİYAİ 8.223,28 24.669,84
NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6321038976 İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL 202007202009 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 8.523,69 25.571,07
NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6321038976 İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL 202006202006 KDV VERGİ ZİYAİ 9.586,83 28.760,49
SERHOM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 7620511509 İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 4 ATAŞEHİR İSTANBUL 202012202012 KDV VERGİ ZİYAİ 10.038,53 30.115,59
RETRO MEDİKAL TEKSTİL VE DİJİTAL PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7342042477 İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU CAD. AKAY APT 6 10 ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAİ 11.252,17 33.756,51
RETRO MEDİKAL TEKSTİL VE DİJİTAL PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7342042477 İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU CAD. AKAY APT 6 10 ATAŞEHİR İSTANBUL 202010202012 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 11.252,17 33.756,51
TOWER LAS LASTİK METAL ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8580476819 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFİK FİKRET CAD. 24 C 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202004202006 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 12.338,92 12.338,92
NOKTALI GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6311476964 İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU CAD. AKAY APT 6 10 ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAİ 14.984,74 44.954,22
NOKTALI GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6311476964 İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU CAD. AKAY APT 6 10 ATAŞEHİR İSTANBUL 202010202012 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 14.984,74 44.954,22
SERHOM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 7620511509 İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 4 ATAŞEHİR İSTANBUL 202010202012 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 15.626,99 46.880,97
SERHOM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 7620511509 İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 4 ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAİ 15.626,99 46.880,97
NO ON METAL İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 6311474920 İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAİ 16.246,29 48.738,87
NO ON METAL İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 6311474920 İÇERENKÖY MAH. TABİAT SK. 1 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202010202012 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 16.246,29 48.738,87
MERT CAN YILMAZ 9730886581 İBN-İ SİNA MAH. 190021 NOLU SK. GREEN LİFE SİTESİ B BLOK 3 35 ŞAHİNBEY GAZİANTEP 202001202001 KDV VERGİ ZİYAİ 16.689,81 16.689,81
TOWER LAS LASTİK METAL ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8580476819 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFİK FİKRET CAD. 24 C 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202007202009 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 18.136,26 18.136,26
NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6321038976 İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL 202004202006 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 22.759,58 68.278,74
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202007202007 KDV VERGİ ZİYAİ 27.650,15 82.950,45
SÖZMER TURİZM GIDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7810764214 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEREBOYU CAD. R5 BLOK 3 A 77 ATAŞEHİR İSTANBUL 202012202012 KDV VERGİ ZİYAİ 28.609,09 28.609,09
TOWER LAS LASTİK METAL ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8580476819 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFİK FİKRET CAD. 24 C 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAİ 29.007,73 43.511,60
TOWER LAS LASTİK METAL ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8580476819 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. TEVFİK FİKRET CAD. 24 C 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202010202012 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 29.007,73 29.007,73
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202008202008 KDV VERGİ ZİYAİ 31.876,99 95.630,97
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202006202006 KDV VERGİ ZİYAİ 33.713,02 101.139,06
SÖZMER TURİZM GIDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7810764214 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEREBOYU CAD. R5 BLOK 3 A 77 ATAŞEHİR İSTANBUL 202011202011 KDV VERGİ ZİYAİ 36.646,90 36.646,90
NRH İNŞAAT DEMİR ÇELİK METAL VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6321038976 İÇERENKÖY MAH. SONBAHAR SK. BAHAR A 25 B ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAİ 37.541,35 112.624,05
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202009202009 KDV VERGİ ZİYAİ 38.504,01 115.512,03
STAR 20 REKLAM FİLM ORGANİZASYON KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED Şİ 7810878798 ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. 2 B 376 ATAŞEHİR İSTANBUL 202010202012 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 43.780,00 131.340,00
STAR 20 REKLAM FİLM ORGANİZASYON KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED Şİ 7810878798 ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SK. 2 B 376 ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAİ 43.780,00 131.340,00
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202010202010 KDV VERGİ ZİYAİ 49.602,83 148.808,49
MERT CAN YILMAZ 9730886581 İBN-İ SİNA MAH. 190021 NOLU SK. GREEN LİFE SİTESİ B BLOK 3 35 ŞAHİNBEY GAZİANTEP 202002202002 KDV VERGİ ZİYAİ 50.418,61 50.418,61
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202011202011 KDV VERGİ ZİYAİ 53.100,00 159.300,00
MERT CAN YILMAZ 9730886581 İBN-İ SİNA MAH. 190021 NOLU SK. GREEN LİFE SİTESİ B BLOK 3 35 ŞAHİNBEY GAZİANTEP 202001202003 GELİR GEÇİCİ V VERGİ ZİYAİ 82.021,28 82.021,28
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202012202012 KDV VERGİ ZİYAİ 84.015,52 252.046,56
YAKA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TESİSAT KLİMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9280153771 YENİŞEHİR M.BARAJ YOLU C.KARAKAŞ S. 12 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202009202009 KDV VERGİ ZİYAİ 90.256,68 270.770,04
ALİ ATILGAN ÖZEL 6850269649 FİKİRTEPE MAH. MANDIRA CAD. MANDARINS B BLOK 11 130 KADIKÖY İSTANBUL 202009202009 GELİR STOPAJ VERGİ ZİYAİ 91.934,38 91.934,38
MERT CAN YILMAZ 9730886581 İBN-İ SİNA MAH. 190021 NOLU SK. GREEN LİFE SİTESİ B BLOK 3 35 ŞAHİNBEY GAZİANTEP 202001202012 GELİR VERGİSİ VERGİ ZİYAİ 116.358,40 116.358,40
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202007202009 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 119.815,86 359.447,58
YAKA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TESİSAT KLİMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9280153771 YENİŞEHİR M.BARAJ YOLU C.KARAKAŞ S. 12 1 ATAŞEHİR İSTANBUL 202011202011 KDV VERGİ ZİYAİ 166.542,95 499.628,85
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202010202012 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 228.211,31 684.633,93
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202001202012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAİ 2.437.963,77 7.313.891,31
TASF.HAL.VEGE TURİZM REKLAM ORGANİZASYON BİLİŞİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9240871698 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ÇANDARLI SK. 13 14 ATAŞEHİR İSTANBUL 202004202006 KURUM GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAİ 2.089.936,60 6.269.809,80
Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr Basın no ILN02332653