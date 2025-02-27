Fas Kralı 6. Muhammed, ülkede yaşanan kuraklık ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yıl halkın kurban kesmemesi yönünde çağrıda bulundu. Devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, bu ibadeti Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini duyurdu.

Kral 6. Muhammed mesajında, Fas'ta yaşanan iklim değişikliklerinin ve ekonomik sıkıntıların hayvan varlığında ciddi bir düşüşe neden olduğunu belirtti. Mevcut şartlar altında kurban kesmenin özellikle dar gelirli kesimler için büyük bir yük oluşturabileceğine dikkat çekildi.

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Kral, kurban kesmenin "imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet" olduğunu vurgulayarak, bu yıl bu ibadeti halk adına kendisinin üstleneceğini açıkladı.

Kral'ın mesajında Kurban Bayramı'nın her zamanki manevi anlamlarıyla ve gereklilikleriyle kutlanacağı ifade edildi. Fas'ta halkın kurban kesme ibadetinden feragat etmesi daha önce de 1963, 1981 ve 1996 yıllarında yaşanmıştı. Geçmişte de benzer ekonomik ve çevresel zorluklar nedeniyle bu yönde karar alınmıştı.