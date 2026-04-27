İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın Pazartesi günü başlaması planlanan dört günlük resmi ABD ziyareti, Washington’da yaşanan güvenlik krizinin gölgesinde kaldı. Cumartesi gecesi, Başkan Donald Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği yakınlarında bir saldırganın güvenlik görevlilerine ateş açması, ziyaretin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirmişti. Ancak Buckingham Sarayı, ABD’li yetkililerle yapılan üst düzey görüşmelerin ardından programın aksamayacağını teyit etti.

TRUMP: BEYAZ SARAY GÜVENLİ

Olayın ardından CBS News kanalındaki "60 Minutes" programına mülakat veren Başkan Donald Trump, Kral Charles'ın ziyaretiyle ilgili iyimser konuştu. Trump, "Bence bu harika bir durum kendisi burada tamamen güvende olacak. Beyaz Saray yerleşkesi gerçekten çok güvenli" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, yetkililerin kendisi veya diğer üst düzey isimlere yönelik ek bir tehdit emaresi bulmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Başsavcı Vekili Todd Blanche ise saldırının doğrudan Başkanı ve yönetim yetkililerini hedef almış olabileceğini belirtti. Blanche, buna rağmen Kral Charles'ın bu hafta gerçekleştireceği temaslar süresince güvenliğinin en üst düzeyde sağlanacağından emin olduklarını vurguladı.

İLİŞKİLERİ ONARMA MİSYONU

İran ile yaşanan gerilim ve savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle gerilen ABD-İngiltere ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen bu dört günlük ziyaret büyük önem taşıyor. Program kapsamında Kral Charles’ın Trump ile özel bir görüşme yapması ve ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı münasebetiyle Kongre’de bir konuşma yapması bekleniyor.

KRAL VE KRALİÇE ZİYARET İÇİN GÜN SAYIYOR

Buckingham Sarayı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atlantik'in her iki yakasında gün boyu süren istişareler ve hükümetin tavsiyeleri doğrultusunda, Majestelerinin devlet ziyaretinin planlandığı gibi devam edeceğini onaylıyoruz. Kral ve Kraliçe, bu durumun sağlanması için hızla çalışan herkese minnettardır ve yarın başlayacak ziyareti heyecanla beklemektedirler."

Saray kaynakları, güvenlik protokolleri gereği bir veya iki etkinlikte küçük operasyonel değişiklikler yapılabileceğini ancak ana programın korunduğunu belirtti.

LONDRA-WASHINGTON DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Haber kaynakları, Kral Charles'ın gelişmelerden anlık olarak haberdar edildiğini ve Trump ile misafirlerinin saldırıdan yara almadan kurtulmasından dolayı rahatladığını aktardı. Ayrıca Kral ve Kraliçe'nin, Donald ve Melania Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere özel olarak ulaştığı öğrenildi.

İngiltere Kıdemli Bakanı Darren Jones da Sky News’e yaptığı açıklamada, iki ülkenin güvenlik servislerinin koordinasyon içinde olduğunu belirterek, "Majestelerinin ziyareti öncesinde güvenlik birimlerimiz arasındaki yakın iş birliği ve kapsamlı görüşmeler kararlılıkla devam edecektir" dedi.