Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi güçlü isimlerin yer aldığı 'Kral Kaybederse'ye ikinci sezonun başında konuk oyuncu olarak Gökçe Bahadır, Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek katılmıştı.

Bahadır, Şenkan ve Tülek 'Kral Kaybederse'den ayrıldı. Bu üç ismin konuk oyunculuğunun daha uzun sürmesi bekleniyordu.

Dizinin reytinglerinin düşüşe geçmesiyle beraber erken gelen vedalar, "Finale doğru mu gidiyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Senaryosunu Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor.