Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı yapım, bir süredir final iddialarıyla gündemdeydi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizide hikâyede yapılan değişiklikler ve senaryoya yeni karakterlerin eklenmesi, bu iddiaları daha da güçlendirmişti.

Kral Kaybederse finali ne zaman?

Gazeteci Birsen Altuntaş "Kral Kaybederse bitiyor. İki haftadır bu konu gündemdeydi. Netleşmedi deniyordu. Nihayet netleşmiş" bilgisini paylaştı.

Dizinin son fragmanında “son üç bölüm” ifadesine yer verilmesiyle final kararı izleyiciyle paylaşılmış oldu. Final haberinin ardından seyirciler sosyal medya platformu X’te tepkilerini dile getirdi.

Final kararını öğrenen izleyiciler, “Tek izlediğim diziydi”, “Reyting yüzünden kaliteli bir dizi daha bitti”, “Yazık oldu” ve “Güzelim konuyu harcadılar” gibi yorumlarla hayal kırıklıklarını paylaştı.