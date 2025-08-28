Star TV'nin 'Kral Kaybederse' dizisine oyuncu Gökçe Bahadır da katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahadır, Taylan Biraderler ile Cem Toluay'ın yönettiği, Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı 'Kral Kaybederse'de 'Sevda' rolüne hayat verecek ve medya patronu 'Cemal'in (Engin Şenkan) kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.

YILLAR SONRA YENİDEN BİRLİKTELER

Bu arada Aslıhan Gürbüz ve Gökçe Bahadır uzun yıllar sonra yeniden birlikte çalışacak.

İkili yıllar önce çok ses getiren 'Ufak Tefek Cinayetler'in başrolleri arasındaydı.

Sosyal medyada bu transfer gündem oldu.