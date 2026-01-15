Albacete’den Unutulmaz Direniş

Maçın başından sonuna kadar pes etmeyen bir görüntü sergileyen ev sahibi ekip, 42. dakikada Javi Villar ile perdeyi açtı. Maçın son bölümleri ise tam bir gol düellosuna sahne oldu. Albacete'nin galibiyet ateşini, 82 ve 90+4. dakikalarda sahneye çıkan Jefte Betancor yaktı. Real Madrid savunmasını çaresiz bırakan Betancor, kulüp tarihinin en unutulmaz gecelerinden birine imzasını attı.

Real Madrid'in Çabası Yetmedi

Konuk ekip Real Madrid, yıldızlarıyla skoru değiştirmek için büyük çaba sarf etse de mağlubiyete engel olamadı. Eflatun-beyazlıların golleri 45+3. dakikada Franco Mastantuono ve 90+1. dakikada Gonzalo Garcia'dan geldi. Ancak Garcia'nın uzatmalardaki golüyle gelen beraberlik sevinci sadece üç dakika sürdü; Albacete son sözü 90+4'te söyledi.

Arda Güler 90 Dakika Sahadaydı

Milli gururumuz Arda Güler, kritik karşılaşmada teknik direktöründen tam not alarak 90 dakika boyunca sahada kaldı. Oyun kurucu rolünde etkin bir performans sergileyen genç yıldız, Gonzalo Garcia'nın attığı ikinci golün asistini yaparak klasını konuşturdu. Arda'nın bu çabası, Real Madrid'in elenmesini önlemeye yetmedi.

Tarihi Bir İlk: 17. Sıradaki Mucize

İspanya 2. Lig’de 17. sırada yer alan ve zor günler geçiren Albacete, bu sonuçla sadece çeyrek finale yükselmekle kalmadı, aynı zamanda kulüp tarihinde Real Madrid'i ilk kez mağlup etme başarısını gösterdi. Madrid ekibi ise bu beklenmedik mağlubiyetle kupaya veda ederek taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.