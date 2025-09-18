ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın Birleşik Krallık’a yaptığı resmi ziyaret sırasında Kraliçe Camilla ile Prenses Kate arasında geçen kısa bir an sosyal medyada tartışma yarattı.

Windsor Castle’da düzenlenen karşılama töreninde, Prenses Kate ile Melania Trump sohbet ederken Kraliçe Camilla’nın Kate’e hafif bir el hareketiyle yerini değiştirmesini istediği görüldü. Kate, bu işaretin ardından sohbeti sonlandırıp Prens William’ın yanına geçti.

"PROTOKOL DÜZENLEMESİ" DENİLDİ

O anlar sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından “Kraliçe Camilla, Prenses Kate’i kovdu” şeklinde yorumlansa da, kraliyet çevreleri hareketin protokol düzenlemesi kapsamında yapılan bir yönlendirme olduğunu belirtti.

People dergisine konuşan kaynaklar, törenlerde katılımcıların konumlarının önceden planlandığını ve gerektiğinde kraliyet üyelerinin birbirini yönlendirebildiğini aktardı.

Kraliçe Camilla’nın bu hareketi sosyal medyada yoğun tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar anı “gerginlik” olarak yorumlarken, bazıları ise “Melania Trump ile daha özel görüşme zemini oluşturma” amacı taşıdığını öne sürdü.

Kraliyet kaynakları veya Kensington Sarayı’ndan konuya ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.