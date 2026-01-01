İngiltere’de Prens William ve Kate Middleton’ın Londra’daki konutu olan Kensington Sarayı, Noel’e sayılı günler kala yaşanan iki ayrı güvenlik ihlali ile gündeme geldi. İddiaya göre bir şahıs, sarayın çevresindeki çiti iki kez aşarak izinsiz girişte bulundu.

39 yaşındaki Derek Egan, Kensington Sarayı’ndaki konutun bahçelerine izinsiz girdiği gerekçesiyle iki ayrı suçtan yargılanıyor. Galler Prensi ve Prensesi her ne kadar Windsor’da ikamet etse de, Londra’daki resmi konutları olarak Kensington Sarayı’nı kullanıyor.

Olayla ilgili bilgilere göre Egan, 21 Aralık’ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Ancak şüpheli, yalnızca iki gün sonra, 23 Aralık’ta, aynı adreste ikinci kez izinsiz girişte bulunurken yeniden yakalandı. Egan’ın şu anda gözaltında tutulduğu ve yaşanan güvenlik ihlaline ilişkin kraliyet yardımcılarının bilgilendirildiği aktarıldı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞ

Metropolitan Polis Teşkilatı’nın kraliyet ve özel koruma biriminin eski başkanı Dai Davies, olayın son derece endişe verici olduğunu söyledi. Davies, “Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra aynı suçu tekrar işlemiş olması, suçun niteliği dikkate alındığında ciddi bir endişe kaynağıdır,” ifadelerini kullandı.

PRENS VE EŞİ SARAYDA BULUNMUYORDU

The Sun gazetesinin haberine göre, yaşanan iki güvenlik ihlali sırasında Prens William ve Kate Middleton sarayda bulunmuyordu. Çiftin o tarihlerde Sandringham’daki kır evleri Anmer Hall’da kaldığı belirtildi.

Derek Egan, 30 Aralık’ta Westminster Sulh Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelinin, 24 Aralık’ta Bromley Sulh Mahkemesi’ne çıkarılması planlanmıştı, ancak cezaevi aracından inmeyi reddettiği için duruşma gerçekleşmedi.

Egan henüz resmi savunmasını yapmadı. Savunmasını, Salı günü yapılması planlanan bir sonraki duruşmada sunması bekleniyor.