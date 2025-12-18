🎄👑 Kraliyet ailesi hayranlarına müjde! Beklenen fotoğraf sonunda düştü! İngiltere Kraliyet Ailesi’nin "altın çifti" William ve Kate, geleneksel Noel kartlarını paylaştı. Birleşik Krallığın Norfolk ’un o meşhur bahar çiçekleri arasında, nergislerin ortasında çekilen bu kare içimizi ısıttı resmen.

✨ O ŞİMDİ "EKSİK DİŞLİ" BİR PRENS!

Fotoğrafın tartışmasız tek bir starı var: Prens Louis! O her zamanki haylaz tavırlarını bir kenara bırakmış, babasının bacaklarının arasında öyle bir yayılmış ki keyfine diyecek yok. Ama esas bomba Louis’nin gülüşünde! Ön üst dişleri dökülmüş o "gappy grin" (aralıklı gülüş) hali yok mu? Sosyal medya kullanıcıları şimdiden "Yılın en tatlı karesi" ilan etti bile.

🌸 KATE’İN IŞILTISI VE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz yılın o zorlu, o "brutal" (William’ın deyimiyle tam bir kabus!) günlerini geride bırakmış görünüyor. George’una sarılan, yüzünde güller açan Kate, adeta "Yeniden doğdum" diyor. Hatırlarsınız, aile daha birkaç hafta önce Windsor’daki o devasa 8 odalı yeni "sonsuzluk yuvalarına", Forest Lodge’a taşınmıştı. Belli ki yeni ev, yeni enerji Kate’e yaramış!

👠 PRENSES CHARLOTTE: BABASININ KIZI

Küçük Charlotte ise her geçen gün annesinin kopyası olma yolunda ilerliyor. Babası William’ın omzuna başını yaslamış, asil ama bir o kadar da sıcak duruşuyla "Ben bu ailenin gizli denge unsuruyum" mesajı veriyor. Prens George ise artık tam bir genç beyefendi! 12 yaşına girmeye hazırlanan George, annesinin korumacı kanatları altında geleceğin kralı olmaya ne kadar hazır olduğunu gösteriyor.

🔥 SARAYDA NOEL KAZANI KAYNIYOR

Peki, bu mutlu tablonun ardında neler oluyor? Kral Charles ve Kraliçe Camilla kendi kartlarında 20. evlilik yıldönümü pozlarını seçerek "Biz hâlâ çok aşığız" dediler.

Öte yandan sarayın "kara koyunu" Prens Andrew için işler kesat! Kraliçe’nin hatırası olan Royal Lodge’dan kovulan ve Sandringham’daki mütevazı bir eve mahkum edilen Andrew, bu yılki büyük aile yürüyüşünde kadraja girebilecek mi? Merak konusu!

Galler ailesi bu Noel'de Sandringham yolcusu! Bakalım 25 Aralık sabahı kilise yolunda Kate’in kıyafet seçimi ne olacak? Şıklık yarışını kim kazanacak?

*** Daily mail