Ekonomik krize rağmen, kamu bu yılın ilk 11 ayında “Temsil ve tanıtma” adı altında 1 milyar 439 milyon 29 bin TL harcadı. Kasım ayında 112 milyon 528 bin TL harcandı.

Milli Savunma Bakanlığı Vakko kravat ve fulara 271 bin 704 TL ödedi. Dışişleri Bakanlığı Vakko’dan 10 eşarba 49 bin 727 TL ödedi. Tek bir eşarp 4 bin 972 liraya geldi.

Anayasa Mahkemesi iki bin fulara 1 milyon 14 bin 840 TL ödedi. Sayıştay fulara 94 bin, Yargıtay kravata 152 bin 90, Kamu Denetçiliği Kurumu da kravat ve fulara 75 bin 850 TL ödedi.

AKP’li Antakya Belediyesi ipek kravat ve şala 97 bin 500, Antakya Belediyesi 252 bin 500 TL, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 53 bin TL, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de gömlek ve kravata 125 bin 896 TL harcadı.