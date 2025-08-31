Türkiye’de kredi kartı kullanımı her geçen gün artarken, borçların ödenmemesi de ciddi bir sorun haline geliyor. Özellikle artan faizler ve günlük harcamalardaki yükseliş, vatandaşların borçlarını zamanında ödemekte zorlanmasına yol açıyor. Peki, kredi kartı borcu 3 ay boyunca ödenmezse ne olur?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor ve borçlarını düzenli ödeyemeyenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki bu gecikmelerde bankalar nasıl bir yol izliyor? Süreçler nasıl işliyor?

İlk 1 Ay Gecikme: Banka, borçluya hatırlatma ve ihtar mesajları gönderiyor.

2. Ay Gecikme: Gecikme faizi işletilmeye başlanıyor ve ödeme yapılmazsa idari takip ihtimali gündeme geliyor.

3. Ay Gecikme: Borç hâlâ ödenmezse yasal takip süreci başlıyor. Bu süreçte banka avukatları devreye giriyor, borçluya icra takibi açılabiliyor.

Bu aşamanın ardından kişi kara listeye alınarak kredi notu ciddi şekilde düşüyor. Bankalarla çalışmak zorlaşıyor, kredi ve kredi kartı başvurularında genellikle ret cevabı geliyor.

Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödememek, sadece icra takibiyle değil, uzun vadede finansal hayatı zorlaştıracak sonuçlarla da karşılaşmayla karşı karşıya kalınıyor. Uzmanlar, borcunu ödeyemeyenlerin bankalarıyla iletişime geçerek taksitlendirme ya da yapılandırma talep etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.