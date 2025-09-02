Eylül ayı, ekonomi gündeminde kritik verilerin ve faiz kararlarının açıklanacağı bir dönem olarak öne çıkıyor. Yarın açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte 11 Eylül’de TCMB, 17 Eylül’de ise FED’in faiz kararları piyasaların seyrini belirleyecek. Bu gelişmeler, kredi faiz oranlarını ve vatandaşın borçlanma maliyetini de doğrudan etkileyecek.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan Trive Yatırım’ın değerlendirmesine göre, ağustos ayı enflasyonuna yönelik beklenti aylık yüzde 1,79, yıllık ise yüzde 32,6 seviyesinde.

Verilerin beklenti altında kalması, TCMB’nin faiz indirimlerinde elini güçlendirebilir. Analistler, böyle bir senaryonun piyasalar açısından pozitif bir sinyal olacağı görüşünde.

TCMB KARARI KRİTİK ROL OYNUYOR

Piyasaların gözü 11 Eylül’de açıklanacak TCMB faiz kararında olacak. 200 baz puanlık indirim öne çıksa da, enflasyonun tahminlerin altında kalması halinde bu beklenti 300 baz puana yükselebilir. Böyle bir gelişme, kısa vadede kredi faizlerine de yansıyabilir.

FED'İN HAMLESİ MERAK EDİLİYOR

Küresel tarafta ise 17 Eylül’de açıklanacak FED faiz kararı öne çıkıyor. Powell’ın Jackson Hole toplantılarında faizlerde indirime gidilebileceği sinyalini vermesi ve istihdam verilerindeki zayıflık, indirim beklentilerini artırdı. Analistler, 25 baz puanlık indirimin kesinleştiğini, ancak 50 baz puanlık bir adımın da masada olduğunu ifade ediyor.

İSTİHDAM VERİSİ ÖNE ÇIKACAK

FED kararları öncesinde 5 Eylül’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de kritik önemde. Mayıs ve Haziran verilerindeki zayıflık, piyasaların FED’den daha güçlü bir faiz indirimi beklemesine neden oluyor. Beklentilerin altında kalacak yeni veriler, gelişmekte olan piyasalara da pozitif yansıyabilir.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE SON DURUM

Türkiye’de kredi faizleri, açıklanacak enflasyon ve faiz kararlarıyla doğrudan bağlantılı. Enflasyonun beklenti altında kalması halinde faiz indirimleri hızlanabilir ve bankaların ihtiyaç kredisi oranları aşağı çekilebilir.

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ ORANLARI

Bankaların güncel 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle:

TEB: %3,39

Alternatif Bank: %3,39

INB Bank: %3,59

QNB: %3,59

Yapı Kredi: %3,69

Denizbank: %3,69

125 BİN TL İÇİN GÜNCEL GERİ ÖDEME

En düşük faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

Kredi Tutarı: 125 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 13.635 TL

Toplam Geri Ödeme: 164.344 TL

Eylül ayında açıklanacak enflasyon ve faiz kararları, sadece piyasaların değil, bireysel kredi maliyetlerinin de seyrini belirleyecek.

TCMB’nin atacağı adımlar ve FED’in faiz kararı, önümüzdeki süreçte kredi faizlerinde yeni fırsatların doğmasına zemin hazırlayabilir. Vatandaşlar için ise en uygun kredi tekliflerini takip etmek her zamankinden daha önemli hale geliyor.