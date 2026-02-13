

Bireysel kredi kartı borçlarındaki artış grafiği, kullanıcı hatalarıyla doğrudan paralellik gösteriyor. Bankacılık verileri ve finansal analizler, borcun ana parasının eksilmemesinin yapısal nedenlerini ortaya koyuyor. "Borç sarmalı" olarak adlandırılan bu süreç, sadece yüksek harcama ile değil, hatalı ödeme ve kullanım stratejileriyle kronik hale geliyor.

ASGARİ ÖDEME ORANINA MAHKUMİYET

Kredi kartı ekstre borcunun tamamı yerine yalnızca asgari tutarının ödenmesi, kalan bakiye üzerine akdi faiz işletilmesine neden olur. Bu yöntem, borcun ana parasını eritmediği gibi, her ay eklenen faizle birlikte borç yükünün geometrik olarak büyümesine yol açar.

Finansal okuryazarlık verileri, asgari ödeme alışkanlığının uzun vadede toplam borcu başlangıç tutarının kat kat üzerine çıkardığını kanıtlamaktadır.

NAKİT AVANS VE KART TRANSFERİ YANLIŞI

Bir kredi kartının borcunu kapatmak amacıyla başka bir karttan nakit avans çekilmesi, maliyetleri en üst seviyeye çıkaran hataların başında geliyor. Nakit avans işlemlerinde uygulanan yüksek faiz oranları ve komisyonlar, borcun maliyetini sürdürülemez bir noktaya taşır. Bu durum, "borcu borçla kapatma" döngüsünü tetikleyerek mali çöküşü hızlandırmaktadır.

TAKSİTLİ HARCAMALARIN KÜMÜLATİF ETKİSİ

Düşük tutarlı taksitlerin birikerek aylık geliri aşması, bütçe yönetimini imkansız kılmaktadır. Taksit sayısının fazlalığı, kullanıcının gelecekteki gelirini şimdiden ipotek altına alması anlamına gelir. Uzmanlar, toplam taksit ödemelerinin aylık net gelirin %25'ini aşmasının, finansal krizin öncü göstergesi olduğunu belirtiyor.

LİMİT YÖNETİMİNDE ALGI HATASI

Kredi kartı limitinin bir "ek bütçe" veya "gelir" olarak algılanması, harcama disiplinini ortadan kaldıran temel psikolojik faktördür. Gelir artışı yaşanmadan limitin artırılması, ödeme kapasitesinin üzerinde yükümlülük altına girilmesine neden olur. Gerçekleşmeyen bir gelirin harcanması, doğrudan temerrüt riskini beraberinde getirir.

HESAP KESİM TARİHİ VE NAKİT AKIŞI TAKİBİ EKSİKLİĞİ

Ekstre kesim tarihleri ile gelir elde etme tarihleri arasındaki uyumsuzluk, nakit akışında kırılmalara yol açar. Harcama tarihlerinin stratejik olarak belirlenmemesi, ödeme süresinin kısalmasına ve likidite sıkışıklığına neden olur. Bu plansızlık, borcun gecikmeye düşmesine ve kredi notunun kalıcı zarar görmesine sebebiyet vermektedir.

Ekonomi yönetimi ve bankacılık uzmanları, bu 5 hatadan kaçınılmadığı takdirde borç sarmalının yasal takip sürecine evrilebileceğini vurguluyor. Finansal sağlığı korumak için ekstre borcunun tamamının ödenmesi ve kart limitinin gelirle orantılı seviyede tutulması hayati önem taşıyor.