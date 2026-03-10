Kredi kartı borç batağı altında ezilen tüketiciler için çıkış yolu göründü. BDDK’nın yapılandırma çerçevesini genişletildikten sonra bankalar, rekabetçi paketlerini bir bir açıklamaya başladı.

Yeni düzenlemeyle borçlar sadece taksitlendirilmekle kalmıyor, aynı zamanda "ödemesiz dönem" avantajıyla öteleniyor.

Bankaların sunduğu yapılandırma paketlerinde öne çıkan başlıklar şunlar:

VakıfBank: Kamu bankası güvencesiyle, ekstre borçlarını yapılandıranlara 4 aydan başlayan erteleme ve uygun faiz oranları sunuyor.

DenizBank: Borç kapatma kredisi kapsamında, borcun tamamını tek çatıda toplayıp 6 ay anapara ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor.

​(Ziraat - Halkbank): BDDK standartlarında 48 ila 60 ay arasında değişen rekor vade seçenekleriyle borç yükünü zamana yayıyor.

Uzmanlar, yapılandırma sürecine girecek vatandaşları şu kritik noktalarda uyarıyor:

Yapılandırma imkanından faydalanmak için genellikle borcun en az 30 gün gecikmiş olması veya asgari tutarın ödenmemiş olması gerekiyor.

Yapılandırma faizleri, normal alışveriş faizinden farklılık gösterebilir. Başvuru öncesi "toplam geri ödeme tutarı" mutlaka kontrol edilmeli.

Yapılandırılan kartlar, borç belirli bir oranda ödenene kadar nakit avansa kapatılabilir veya limiti sınırlandırılabilir.

NOT: Bankaların sunduğu koşullara göre yapılandırmalar değişmektedir.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA NEDİR ?

Kredi yapılandırma, herhangi bir bankaya olan kredi borcunun çeşitli sebeplerden ötürü ödenememesi durumunda mevcut kredinin banka tarafından kapatılıp kalan bakiye için yeni koşullarla tekrar kredi verilmesine deniyor. Her banka kredi yapılandırma işlemleri için müşterilerine farklı teklifler, faiz oranları ve vade süreleri sunuyor.

Borcu yapılandırma kredisi kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bankanın verdiği güncel faiz oranları. Yapılandırma kredisinde ödenmesi gereken faiz oranları, eski krediden her zaman farklı oluyor. Bu sebeple yapılandırma yöntemine başvururken güncel faiz oranlarını inceleyip ona göre bir karar vermek en sağlıklısı. Faizlerin yanı sıra borcu yapılandırmadan dolayı doğacak olan ilave masrafları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Her ay düzenli olarak ödenmesi gereken kredi taksitleri geciktiğinde bankalar müşterilerine yapılandırma teklifinde bulunup opsiyonları görüşmek isteyebiliyor. Kredi borcunu ödeyemeyeceğini fark eden müşteriler de isterlerse bankadan önce davranıp kredi yapılandırma isteklerini bankalarına iletebiliyorlar. Kredi borcu yapılandırma başvurusunu taksitler gecikmeden önce, yani banka teklif etmeden önce yapmak, kredi notunun düşmesinin de önüne geçiyor.

Kredi yapılandırma hesaplaması yaparken bakiyenin tabi tutulacağı faiz oranı, kredinin türüne göre değişiklik gösteriyor. Her kredi çeşidinde (konut, ihtiyaç, taşıt, vb.) vade süresi de farklı oluyor. Öte yandan daha önce de belirtildiği gibi her banka müşterileri için farklı kredi yapılandırma opsiyonları sunuyor. Elbette borç yapılandırma için doğru bankayı seçerken toplam borç miktarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.