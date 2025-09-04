Türkiye’de kredi kartı kullanımı her geçen gün yükselirken, borçlarını ödemekte zorlananların sayısı da aynı oranda artıyor.

Özellikle son dönemde yükselen faiz oranları ve ekonomik dalgalanmalar, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen kişileri daha da zor bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor.

BÜTÇE YÖNETİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre bu süreç, bireysel mali disiplini ve doğru bütçe yönetimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

Bankaların gecikmeye giren borçlara uyguladığı yüksek faiz oranları, küçük miktarlı borçların bile kısa sürede katlanarak büyümesine neden oluyor. Bu noktada en çok zarar gören kesim, düzenli ödeme planı yapmayan ya da yalnızca asgari tutarı ödemekle yetinen vatandaşlar oluyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Kredi kartı borcu bulunanların dikkat etmesi gereken başlıca noktalar şöyle sıralanıyor:

Asgari ödemeyle yetinmeyin: Sadece asgari tutarı ödemek, borcun kapanmasını zorlaştırır ve faiz yükünü artırır.

Borçları parçalara bölün: Tek bir karta yoğunlaşmak yerine borçları planlı şekilde kapatmaya çalışın.

Ekstra harcamalardan kaçının: Borcu kapatmadan yeni harcamalar yapmak borç yükünü artırır.

Profesyonel destek alın: Mali danışmanlık veya bankaların sunduğu yapılandırma seçenekleri değerlendirilebilir.

BORÇLAR DAĞ OLMADAN ÖNLEM ALIN!

Kredi kartı borcu ihmal edildiğinde kişisel mali dengeleri sarsan ciddi bir yük haline gelebiliyor.

Uzmanlar, borçların büyümeden kontrol altına alınmasının en doğru yolunun disiplinli ödeme planı ve bilinçli harcama alışkanlıkları olduğunu vurguluyor. Aksi takdirde, küçük görünen bir borcun ileride büyük bir mali krize dönüşme riski her zaman var.

Bu neden bilinçli bir kredi kartı kullanıcısı olmak büyük önem taşıyor.