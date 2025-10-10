Son yıllarda artan enflasyon, vatandaşın bütçesini kredi kartına bağımlı hale getirdi. Temel ihtiyaçlardan kiraya kadar birçok kalemde fiyatların yükselmesiyle birlikte tüketiciler harcamalarını kredi kartlarıyla karşılamaya başladı. Haliyle bu durum, kart borçlarının hızla büyümesine ve faiz yükünün artmasına neden oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 496 milyar TL’ye ulaştı. Bu borcun 914,6 milyar TL’si taksitli, geri kalanı ise taksitsiz harcamalardan oluşuyor.

Risk Merkezi verileri, yalnızca 2025’in Ocak-Ağustos döneminde kredi kartı borcunu ödeyemeyen 1 milyon 142 bin 390 kişi bulunduğunu ortaya koydu. Artan borç baskısı karşısında BDDK, vatandaşların borçlarını rahatlatacak önemli bir karar aldı.

KARAR 10 TEMMUZ'DA ALINMIŞTI

10 Temmuz tarihli kurul kararı ile kredi kartı borçlarına yeniden yapılandırma imkânı tanındı. Buna göre, borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek ve belirlenen aylık taksit tutarları, her ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Yeni düzenlemeye göre, yapılandırılan borcun yüzde 50’si ödenmeden kart limitleri artırılamayacak. Ayrıca yapılandırma tutarı, mevcut kart limitini aşsa bile “limit aşımı” olarak sayılmayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise yapılandırmalarda uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oran, hem mevcut hem de daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçları için geçerli olacak.

BDDK’nın duyurusuna göre yeniden yapılandırma başvuruları için son gün bugün — 10 Ekim 2025 Cuma.

Kredi kartı borçlarını hafifletmek isteyen vatandaşların, bankalarına başvurarak 48 aya kadar taksit fırsatından yararlanması gerekiyor.

Uzmanlar, yapılandırmanın kısa vadede rahatlama sağlayacağını ancak uzun vadede borç sarmalına yeniden düşmemek için harcama alışkanlıklarında kalıcı değişiklik yapılması gerektiğini vurguluyor.