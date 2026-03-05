Son yıllarda kredi kartı kullanımı ciddi şekilde yükseldi. Ekonomik koşullar, nakit sıkışıklığı ve günlük harcamaların artması, vatandaşları kredi kartına yönlendiriyor. Kredi kartı kullanımın artmasıyla doğrudan borç yükü de katlanıyor ve geri ödemelerde aksaklıklara yol açabiliyor.

Borcunu zamanında ödemeyenler için 90 günlük süre, kritik bir eşik olarak öne çıkıyor ve bu süre sonunda bankalar yasal takip sürecini başlatıyor.

KREDİ KARTI BORCUNDA 90 GÜN EŞİĞİ

Kredi kartı borcunu ödemeyenler için kritik eşik, borcun 90 gün boyunca ödenmemesi. Bu sürenin sonunda:

-Bankalar, borcu tamamen muaccel hale getirerek yasal takibe başlar.

-Dosya hukuk servisine veya varlık yönetim şirketine devredilebilir.

-Maaş, banka hesapları ve taşınır-taşınmaz mallar üzerinde haciz işlemleri uygulanabilir.

-Findeks kredi notu düşer ve yeni kredi veya kredi kartı işlemleri uzun süre engellenir.

EKONOMİK ETKENLER VE ARTAN KREDİ KARTI KULLANIMI

Ekonomistler, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle kredi kartı kullanımının zorunlu hâle geldiğini vurguluyor. “Günlük ihtiyaçlar, kira ve faturalar, birçok kişinin kredi kartına yönelmesine neden oluyor. Ancak borcun zamanında ödenmemesi ciddi mali ve hukuki sonuçlar doğuruyor” uyarısında bulunuyorlar.

BORCU OLANLAR NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Taksit ve Yapılandırma Talebi: Bankalarla görüşerek ödemelerinizi yeniden planlayabilirsiniz.

Varlık Yönetim Şirketi ile Anlaşma: Borç devredildiyse, taksitli ödeme veya indirimli kapatma imkânı araştırılabilir.

Gelir Düşüklüğünde Koruma: Asgari ücret ve sosyal yardımlar, hacizden korunur; ancak sicil bozulabilir.

Hukuki Destek: İtiraz, itfa ve dava süreçlerinde bir avukattan destek almak hak kayıplarını önleyebilir.

Kredi kartı borcunu ödemeyenler için 90 gün kritik bir eşik. Bu süreyi iyi yönetmek, yapılandırma ve anlaşma yollarını değerlendirmek, ciddi mali kayıpları önleyebilir.

Artan ekonomik zorluklar ve yaygın kredi kartı kullanımı göz önüne alındığında, vatandaşların borçlarını bilinçli şekilde yönetmeleri hem haklarını korumalarına hem de sicillerini temiz tutmalarına yardımcı oluyor.