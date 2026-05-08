Ekonomik koşullar ve yüksek faiz ortamı, kredi kartı borç yönetimini her zamankinden daha önemli hale getirdi. Bankacılık mevzuatına göre, bir borcun "temerrüde" düşmesi ve yasal takibin başlaması için belirlenen yasal süre 90 gündür. Bu süre zarfında asgari ödeme tutarı dahi yatırılmayan kartlar için bankalar, borçluyu resmi olarak takibe alma hakkına sahip oluyor.

YASAL TAKİP BAŞLADIĞINDA SİZİ NE BEKLİYOR?

Borcun takibe düşmesi, meselenin banka müşteri hizmetlerinden çıkıp hukuk servislerine devredilmesi anlamına geliyor. Bu aşamadan sonra borçlular için süreç şu şekilde ilerliyor:

İcra Takibi ve Haciz: Bankalar, alacaklarını tahsil etmek adına icra müdürlükleri vasıtasıyla işlem başlatabilir. Bu durum maaş haczi veya taşınmaz varlıklar üzerine şerh konulmasıyla sonuçlanabilir.

Kredi Sicilinin Bozulması: Merkez Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) kayıtlarına işlenen "takip" verisi, kişinin kredi notunu ciddi oranda düşürür.

Bankacılık Hizmetlerine Kısıtlama: Sicili bozulan bir tüketicinin uzun süre boyunca yeni bir kredi kullanması, kredi kartı alması veya limit artırımı yapması oldukça güçleşir.

UZMANLAR BORÇ SARMALINA KARŞI UYARIYOR

Ekonomi uzmanları, kart borcu olan vatandaşların yasal sürece girmeden önce "erken müdahale" etmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, borcun büyümesini engellemek için şu stratejiler izlenmeli:

"Sadece asgari ödemeyi yapmak borcu bitirmez, sadece yasal takibi öteler. Önemli olan, ana parayı eritecek bir ödeme planı oluşturmaktır. Eğer 90 günlük süre dolmak üzereyse, banka ile iletişime geçilerek yapılandırma seçenekleri mutlaka değerlendirilmelidir."

BORÇ YÖNETİMİ İÇİN 3 ALTIN KURAL

Uzmanlar, finansal intiharın önüne geçmek için tüketicilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

Limit Kontrolü: Kart limitinizi aylık net gelirinizin üzerinde belirlemeyin.

Yapılandırma Hakkı: Ödeme güçlüğü başladığı an, yasal takip başlamadan bankadan borç yapılandırması talep edin.

Harcama Analizi: Borç yükü yüksek olan dönemlerde kredi kartını bir nakit kaynağı gibi değil, sadece zorunlu harcamalar için bir araç olarak kullanın.