Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ev sahipliğinde hem Finansal İstikrar Komitesi hem de Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı.

Toplantılarda, fiyat istikrarı, borç yapılandırması ve gıda arz güvenliği gibi kritik başlıklar ele alınırken, özellikle kredi kartı ve tüketici kredilerinde yeni dönem adımları dikkat çekti.

Bakanlık kaynaklarına göre, enflasyon hedeflerinden taviz verilmeden fiyat istikrarını destekleyecek uygulamalar üzerinde duruldu. Finansal sistemde istikrarı güçlendirmek ve borçluların yükünü hafifletmek amacıyla çeşitli öneriler gündeme geldi.

48 AY VADEL İ YAPILANDIRMA SONU Ç LARI DE Ğ ERLEND İ R İ LD İ

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, bankaların bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için uyguladığı 48 ay vadeli ve yüzde 3,11 faizli yapılandırma programının sonuçları masaya yatırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından tavsiye niteliğinde başlatılan söz konusu program, 10 Ekim 2025 tarihinde sona ermişti. Ancak toplantıda, bu sürecin analiz edilerek yeni bir yapılandırma döneminin gündeme alınabileceği sinyali verildi.

Komite, borç yükü altındaki vatandaşlar için “ek kolaylık adımlarının” değerlendirileceğini belirtti.

“ B Ü T Ü NC Ü L YAKLA Ş IM ” VURGUSU

Cnn Türk'te yer alan habere göre, Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, banka dışı finansal kuruluşların büyüme trendlerinin ekonomiye etkilerinin de ayrıntılı şekilde analiz edildiği bildirildi.

Komite, “dengeli ve sürdürülebilir büyüme” hedefi doğrultusunda finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşım benimsendiğini vurguladı. Bu kapsamda, hem kamu hem de özel sektörün uyum içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

BOR Ç LULAR İ Ç İ N YEN İ D Ö NEM KAPIDA

Finansal İstikrar Komitesi’nin gündeminde yer alan yeni yapılandırma önerileri, özellikle kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar için umut verici olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi yönetimi, önümüzdeki dönemde borç yükünün azaltılması, ödeme kolaylıklarının artırılması ve enflasyon hedeflerine bağlı kalınması konularında kararlı bir tutum sergilemeye devam edecek.