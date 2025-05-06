Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerin güvenilirliğine dair iddialar sürerken sivil toplum kuruluşlarının eylemleri de devam ediyor. Daha önce işçi sendikaları TÜİK önünde eylem yaparlen bu kez de memurlar TÜİK’e tepki eylemi düzenledi. Dünkü enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Büro Emekçileri Sendikası, Ankara’da, TÜİK önünde eylem yaptı. BES üyeleri “Turpun Büyüğü TÜİK Eliyle Açlığa Mahkum Edilmemizdir. Kredi kartı borcumuzu TÜİK Ödesin” yazılı dövizler taşıdı. TÜİK kapısına yaklaşmalarına izin verilmeyen memurlar, polis ile tartıştı. “TÜİK’in ayrıcalığı ne” diyen memurlar açıklamayı binanın girişinden uzakta yapabildi.

SEPET GERÇEK DIŞI

BES adına yapılan açıklamada, “Resmi enflasyon verileriyle halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar arasındaki uçurumu inanılmaz boyuttadır. TÜİK’in şeffaf ve adil bir enflasyon hesabı yapmasını talep ediyoruz. Ücretlerimiz, artan temel ihtiyaç fiyatları karşısında yetersiz kalıyor. Resmi enflasyon oranları, halkın gündelik hayatta karşılaştığı fiyat artışlarını yansıtmıyor. TÜİK’in sepeti gerçek dışı. Ekonomik kriz dönemlerinde, enflasyonun doğru ölçülmemesi, emekçilerin geçim sıkıntısını daha da derinleştiriyor” ifadelerine yer verildi.

Vatandaş inanmıyor, pazarda isyan büyük

TÜİK’in enflasyon rakamlarına en büyük tepki çarşı pazar alışverişi yapan vatandaşlardan geliyor. Osmaniye’de bir vatandaş, “TÜİK yalan söylüyor, enflasyon yüzde yüzü geçti. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum. Emeklilerin maaşı zam geleceği zaman düşük gösteriyorlar, ondan sonra da yüksek gösteriyorlar. Bunu artık yemez yemez geç bunları” dedi. Başka bir vatandaş ise “Benim alışverişime göre yıllık artış yüzde 80, aylık artış da en az yüzde 7-8 oluyor” diye konuştu. Bir vatandaş da “TÜİK düşük gösteriyor. Domates 45-50 lira kilogramı toptan. Eriğin yanına yaklaşılmıyor” ifadelerini kullandı.