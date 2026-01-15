Bankacılık dünyasının perde arkasındaki gizli "puan" algoritması deşifre oldu. Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının, borcu ekstre kesilmeden hatta son ödeme tarihi gelmeden erkenden kapatıp "sıfırlaması", Kredi Kayıt Bürosu (KKB) sisteminde beklenmedik bir krize yol açıyor.

SİSTEM SİZİ "HAYALET" OLARAK KODLUYOR

Finans uzmanlarına göre, bankalar sizin borcu ne kadar hızlı ödediğinizi değil, borcu nasıl yönettiğinizi görmek istiyor. Eğer borcunuz ekstreye yansımadan onu hemen kapatırsanız, resmi raporlarda "kredi kullanımı yok" olarak görünüyorsunuz. Bu durum, bankaların sizi "finansal hareketliliği olmayan, sistemin dışında kalan" bir müşteri olarak algılamasına ve kredi notunuzu düşürmesine neden oluyor.

"DÜRÜST MÜŞTERİ" TUZAĞI

- Puan Artışı Duruyor: Borçlanma kapasiteniz ölçülemediği için puanınız zirveye çıkamıyor.

- Limit Engeli: Banka algoritması, sistemi hiç kullanmayan birine limit artışı vermekte cimri davranıyor.

- Kredi Riski: Acil bir nakit ihtiyacında, geliriniz yüksek olsa bile "kredi notu yetersiz" uyarısıyla karşılaşabiliyorsunuz.

FİNANS UZMANINDAN "PUAN" REÇETESİ

Kredi notunuzu turp gibi sağlıklı tutmak için uzmanlar şu 3 adımı öneriyor: Harcamanızın hesap özetine (ekstreye) yansımasına izin verin; sistem borçlandığınızı görsün. Ekstre kesildikten sonra, son ödeme gününden 2-3 gün önce borcun tamamını ödeyin. Kart limitinizin tamamını asla kullanmayın. Limitinizin %30-40 civarında borçlanıp bunu düzenli ödemek, sizi bankaların gözünde "ideal müşteri" yapar.