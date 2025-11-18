

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı, borcunu genellikle son ödeme gününde hatta gecenin son saatlerinde yatırıyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, sanılandan çok daha büyük bir risk taşıyor çünkü bankalar, ödemenin yapıldığı saati değil işlemin sisteme geçtiği zamanı esas alıyor. Bu nedenle son dakika yapılan ödemeler gecikmiş sayılabiliyor ve kullanıcı fark etmeden siciline “gecikme” işleniyor.

BANKALAR ÖDEMEYİ ANINDA DEĞİL, SİSTEME DÜŞTÜĞÜNDE GÖRÜYOR

Finans uzmanları, son dakika ödeme yapanların büyük bir yanılgı içinde olduğuna dikkat çekti. Mobil bankacılıkta “ödeme yapıldı” görünse bile, bankanın işleme alma süreci değişiklik gösterebiliyor.

Özellikle yoğun işlem saatleri, hafta sonu, resmi tatil, farklı banka üzerinden ödeme, EFT saatleri sonrası işlem gibi durumlarda ödeme birkaç saat geç işleniyor ve bu gecikme kart sahibinin siciline olumsuz olarak yansıyor.

KREDİ NOTUNUZ DÜŞEBİLİR

Gecikme olarak işlenen tek bir gün bile kredi notunda ciddi düşüşe yol açabiliyor. Bu da ileride kredi onaylanmamasına, kart limitinin düşürülmesine ve bankanın müşteriyi “riskli” sınıfa almasına neden olabiliyor.

Uzmanlara göre bir yıl boyunca sorunsuz ödeme yapan bir kişinin bile tek bir gecikme kaydı kredi puanını aşağı çekebiliyor.

EK FAİZ VE MASRAF SÜRPRİZİ ÇIKABİLİR

Son dakika ödeyenler sadece not kaybı yaşamıyor. Gecikme olarak görünen her gün için bankalar gecikme faizi işliyor. Bazı kullanıcılar ertesi ay ekstrede gördüklerinde bu faizin nereden çıktığını bile anlayamıyor.

UZMANLAR UYARDI: “BORCU BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖDEYİN”

Finans danışmanları, kredi kartı borcunun son gün değil, en az 24–48 saat önce ödenmesi gerektiğini vurguladı. Aynı gün yapılan EFT veya başka bankadan ödeme, gecikme riskini daha da artırıyor. Uzmanlar, “Borcu son dakikaya bırakmak zaman kazandırmaz, aksine kredi sicilini tehlikeye atar” şeklinde ifadelere yer verdi.

Yani kredi kartı borcunu son anda ödemek, kullanıcıya kredi notu düşüşü, ek faiz, gecikme kaydı, limit düşürme, riskli müşteri sınıfı gibi ciddi mali sonuçlar getiriyor.