Kredi kartı kullanımı artarken, ekstrelerde yer alan bazı işlem kodları yeniden gündeme geldi. Finans uzmanları, son dönemde bankacılık şikayetlerinde ciddi yükseliş yaşandığını ve birçok vatandaşın ekstrelerdeki “küçük ama düzenli” kesintileri fark etmediğine dikkat çekti. Bu nedenle, kredi kartı ekstrelerinde yer alan belirli kodların kontrol edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Uzmanlara göre özellikle “MASRF” (masraf), “KOMSY” (komisyon) ve “OTMÇK” (otomatik çekim) gibi kodların açıklaması her bankada farklılık gösterebiliyor. Bu kodlar çoğu zaman yasal ücretleri ifade etse de, bazı durumlarda kullanıcının onayı olmadan tanımlanan hizmetler, habersiz üyelikler ya da otomatik kesintiler için de kullanılabiliyor.

EKSTRENİZİ KONTROL EDERKEN BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Finans analistleri, ekstreleri kontrol ederken şu noktaların atlanmaması gerektiğini belirtti:

- Tanımını bilmediğiniz kodları mutlaka inceleyin.

-Hizmet aldığınızı hatırlamadığınız kesintiler için bankayla iletişime geçin.

- Otomatik ödeme veya üyelik tanımlanmamışsa, bu kodlar sürpriz borçlara dönüşebilir.

- Doğrudan mobil bankacılık üzerinden işlem detayına bakın; açıklama genelde orada daha net olur.

BANKALARA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI YAPILDI

Tüketici dernekleri ise vatandaşların her ay ekstrelerini satır satır kontrol etmesini öneriyor çünkü birçok küçük kesinti, yıllık hesaplandığında büyük meblağlara ulaşabiliyor. Dernekler, “Her masraf doğru değildir, her kodun karşılığı açıklanmalıdır” diyerek bankalara da şeffaflık çağrısı yaptı.

Yükselen ekonomik yükün ortasında, kredi kartı ekstrelerinde gözden kaçan her kalemin vatandaşın bütçesini zorladığını vurgulayan uzmanlar, “Bir harf bile önemli. Ekstrede anlamını bilmediğiniz bir kod görünce durun, inceleyin” dedi.