Kredi kartı kullanıcılarının sıkça karşılaştığı yıllık kart aidatı kesintileri, bankalar ile tüketiciler arasında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Son yaşanan bir olayda, kredi kartından yıllık aidat ücreti tahsil edilen bir kart sahibi, bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek ücretin iadesini talep etti.

Banka tarafından yapılan bilgilendirmede, aidat tutarının iade edilebileceği ancak bunun için kartın 9 ay boyunca kapatılmaması gerektiği ifade edildi. Bu durum, kredi kartı aidatlarının hukuki dayanağı ve iade süreçlerinin nasıl işlediği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kredi kartı; bankalar ve finans kuruluşları tarafından müşterilere sunulan, harcamaların belirli bir vadede ödenmesini sağlayan, taksitlendirme ve nakit avans gibi imkânlar sunan bir ödeme aracıdır. Kart kullanımı sırasında çeşitli kampanyalar, puan sistemleri ve ek hizmetler de sağlanabilmektedir.

Türkiye’de kredi kartlarına ilişkin faaliyetler ve kart sözleşmelerinin içerikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir.

KREDİ KARTI AİDATI NEDİR?

Kredi kartı aidatı, bankaların kart kullanımına bağlı olarak sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak tahsil ettiği yıllık üyelik ücretidir. Taksit imkânı, kampanyalar ve ödül sistemleri gibi hizmetler bu ücretin kapsamı içinde değerlendirilmektedir.

Mevcut düzenlemelere göre bankaların kredi kartı aidatı talep etmesi yasal kabul edilmektedir. Finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin düzenlemeler kapsamında aidat uygulaması mevzuatla belirlenmiştir.

AİDAT ÖDEMEK ZORUNLU MU?

Kart sahibinin kredi kartı sözleşmesinde yıllık üyelik ücreti yer alıyorsa ve tüketici bu konuda açık şekilde bilgilendirilmişse banka aidat tahsil edebilmektedir. Bu nedenle kredi kartı aidatı, sözleşmeye dayalı bir ücret olarak değerlendirilmektedir.

Ancak düzenlemelere göre tüketiciden ücret alınabilmesi için bilgilendirme yapılması ve onay alınması zorunludur. Onayın ispat edilemediği durumlarda aidat iadesi talepleri gündeme gelebilmektedir.

AİDATSIZ KREDİ KARTI HAKKI

Mevzuata göre bankalar, müşterilerine aidatsız kredi kartı seçeneği sunmak zorundadır. Bu yükümlülük 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir.

Kart sahipleri, mevcut aidatlı kartlarını limitleri korunarak aidatsız bir kartla değiştirmeyi talep edebilir. Bankaların bu talebi yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak aidatsız kartlarda bazı kampanya veya avantajların bulunmaması mümkündür.

AİDAT İADESİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Uygulamada birçok kart sahibi, yıllık aidat kesintisi sonrası bankaya başvurarak iade talebinde bulunuyor. Bankalar bazı durumlarda doğrudan iade yaparken, bazı durumlarda belirli kullanım koşulları veya süre şartları sunabiliyor.

Kart sahipleri aidat iadesi için şu yolları kullanabiliyor:

-Bankaya yazılı başvuru yapmak,

-Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat etmek,

-e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirmek,

-Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurmak.

MAHKEME KARARLARI

Yüksek yargı kararlarında, kredi kartı aidatının tahsil edilebilmesi için tüketicinin açık şekilde bilgilendirilmiş olması gerektiği vurgulanıyor. Emsal kararlarda, ücretsiz kart seçeneğinin sunulduğunun veya aidat konusunda açık onay alındığının banka tarafından ispatlanamadığı durumlarda aidatların tüketiciye iade edilmesine karar verildiği görülüyor.

Kredi kartı aidatı uygulaması yasal düzenlemelere dayanmakla birlikte, tüketicinin bilgilendirilmesi ve tercih hakkının korunması önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Aidat kesintisi yaşayan kart sahipleri, bankaya başvurarak iade talep edebiliyor veya yasal başvuru yollarını kullanabiliyor.

Uzmanlar, kredi kartı kullanıcılarının sözleşme şartlarını incelemesi, aidatsız kart seçeneklerini öğrenmesi ve gerektiğinde resmi başvuru mekanizmalarından yararlanmasının önem taşıdığına dikkat çekiyor.