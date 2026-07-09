Türkiye'de milyonlarca insan harcamalarını taksitlendirmek, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak veya nakit taşımamak için yoğun bir şekilde kredi kartı kullanıyor. Ancak kredi kartı sahiplerinin çok büyük bir kısmının yaptığı basit ve yaygın bir hata, her ay ceplerinden gizlice binlerce liranın uçup gitmesine neden oluyor.

Veriler, halkın büyük bir bölümünün kredi kartı sahibi olduğunu ancak her ay borcun tamamını kapatmadığı için geriye dönük yüksek bir sarmalın içine girdiğini gösteriyor. Finans uzmanları, kredi kartı faizlerinin görünmeyen sinsi işleyişi hakkında hayati uyarılarda bulundu.

1 KURUŞ BİLE EKSİK KALSA TÜM AVANTAJ YOK OLUYOR

Kredi kartlarındaki en büyük yanılgının "faizsiz dönem" uygulaması olduğunu belirten uzmanlar, sistemin arka planındaki işleyişini şu sözlerle özetledi:

"Kredi kartlarında sunulan faizsiz harcama süresi karttan karta ve işlem tarihine göre değişir. Bu süre maksimum 40 ila 45 gün arasındadır. Kartınızla ne kadar harcarsanız harcayın, son ödeme tarihinde tutarın tamamını kapatırsanız tek bir kuruş bile ekstra ücret ödemezsiniz. Özünde bu, kısa vadeli ve faizsiz bir kredidir. Ancak buradaki sihirli kelime **'tamamı'**dır. Faturanızdan tek bir kuruş bile eksik öderseniz, o faizsiz dönemin tüm avantajı bir anda yok olur."

FAİZ EKSTRE DÖNEMİNDE DEĞİL, HARCAMA GÜNÜNDEN İTİBAREN İŞLİYOR!

Uzmanların dikkat çektiği en çarpıcı detay ise faizin hesaplanma yöntemi oldu. Pek çok kullanıcı, faizin sadece ödenmeyen kalan kısma ve ay sonunda yansıtıldığını düşünüyor. Oysa gerçek tamamen farklı.

Eğer dönem borcunun tamamı kapatılmazsa, faiz her bir harcamanın yapıldığı günden itibaren günlük olarak işletilmeye başlanıyor. Finans uzmanları, "Bakiyenizi tamamen öderseniz bu faizden muaf tutulursunuz, ancak bundan daha azını öderseniz, sanki dönem içinde hiç ödeme yapmamışsınız gibi tüm harcamalarınız üzerinden geriye dönük faiz tahsil edilir" uyarısında bulunuyor.

O YAPIŞKAN YÜKTEN KURTULMANIN FORMÜLÜ: "2 AY ÜST ÜSTE" ŞARTTI

Borcun eksik ödendiği ayın ertesi ayında tutarın tamamı kapatılsa bile, kullanıcılar bir sonraki ekstrede yine faiz ücretiyle karşılaşıyor. Bankacılık sistemindeki bu "gecikmeli/artık faiz" sarmalından tamamen sıyrılmanın, kartı tabiri caizse kökten temizlemenin tek yolu ise borcu üst üste iki ay boyunca tamamen kapatmak. İki ay boyunca sıfır hata ile dönem borcunun tamamı ödendiğinde, kart geriye dönük işleyen tüm faiz yüklerinden tamamen arınmış oluyor.

ASGARİ ÖDEME TUZAĞI BORCUN KATLANMASINA NEDEN OLUYOR

Pek çok kart kullanıcısı, bütçesini zorlamamak adına aylık ekstrede yer alan "asgari ödeme tutarını" yatırmayı tercih ediyor. Asgari ödeme yapmak hesabı güncel tutsa, gecikme faizini engellese ve yasal takibi önlese de; akdi faiz ve eklenen yasal vergiler (KKDF ve BSMV) nedeniyle borcun kapanma süresini ve ödenecek toplam miktarı katlıyor.

Uzmanlar, tehlikenin boyutunu Türkiye'deki mevcut faiz oranları üzerinden çarpıcı bir örnekle gözler önüne serdi:

Mevcut Borç Miktarı: 50.000 TL

Ödeme Şekli: Her ay sadece asgari tutar

"Bu senaryoda, kart sahibinin borcunu tamamen kapatması yıllarca sürebilir. Kullanıcı sadece asgari tutarı yatırarak borcu ertelediğini düşünürken, eklenen vergiler ve akdi faizler nedeniyle ana borcun katbekat fazlasını sadece faiz ve vergi yükü olarak bankaya geri ödemek zorunda kalır. Asgari ödeme sizi borçtan kurtarmaz, sadece bankayla olan ilişkinizi yasal sınırda tutar."

KREDİ KARTI BORCU OLANLAR NE YAPMALI?

Finans uzmanları, bu yüksek maliyetli faiz tuzaklarına düşmemek ve kart borcunu hafifletmek için şu hayati tavsiyelerde bulunuyor:

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERİN: İmkanınız varsa, her ay ekstre borcunun tamamını ödeyecek şekilde otomatik ödeme talimatı tanımlayın.

ASGARİ TUTARIN ÜZERİNE ÇIKIN: Borcun tamamını ödeyemiyorsanız bile, her zaman asgari tutardan olabildiğince fazla ödeme yapmaya çalışın.

KARTI DİNLENDİRİN: Mevcut borcunuz azalana kadar o kartla yeni harcama yapmaktan ve taksit yükü oluşturmaktan kaçının.

TASARRUFTAN ÖNCE BORÇ: Düşük getiri sağlayan vadeli mevduat veya tasarruf hesaplarına para yatırmadan önce, yüksek maliyetli kredi kartı borçlarını kapatmaya öncelik verin.