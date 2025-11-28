Türkiye’de kredi kartı kullanımının hızla artmasıyla birlikte birçok tüketici alışveriş sırasında 'kartla öderseniz %5–%10 komisyon alıyoruz' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre bu uygulama açık bir şekilde yasaya aykırı. 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, işletmelerin kredi kartıyla ödeme kabul ettiği anda müşteriden ek ücret veya komisyon talep etmesini kesin olarak yasaklıyor.

EN ÇOK HANGİ İŞLETMELER KOMİSYON ALIYOR?

Tüketici şikayetlerine ve resmi kayıtlara göre en fazla komisyon uygulayan yerler küçük esnaf ve hizmet işletmeleri. Bakkallar, kırtasiyeler, mahalle marketleri, tekel bayileri, taksiler, kuaförler, güzellik merkezleri, kafeler ve küçük restoranlarda bu durum sıklıkla yaşanıyor. Ayrıca kuyumcular, telefon satıcıları ve oto tamirhaneleri gibi yüksek meblağlı alışverişlerin yapıldığı yerlerde de müşteriden kart farkı talep edildiği görülüyor.

Birçok işletme bu uygulamayı “bankanın kestiği POS komisyonu” gerekçesiyle savunsa da uzmanlara göre hiçbir gerekçe tüketiciden ücret talep edilmesini meşrulaştırmıyor.

TÜKETİCİLER ÖDENEN KOMİSYONU GERİ ALABİLİR

Yasalara aykırı şekilde alınan komisyonlar, tüketici tarafından Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurularak geri alınabiliyor. Tüketicinin ödeme fişi veya komisyonun talep edildiğini gösteren herhangi bir belge sunması yeterli. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’na yapılan şikayetler üzerine işletmelere idari para cezası uygulanabiliyor.

Uzmanlar uyarı yaparken, “Faturaya yansıtılan hiçbir kart farkı geçerli değildir” şeklinde ifadelere yer verdi. Uzmanlara göre “komisyon”, “hizmet bedeli”, “POS farkı” gibi adlarla talep edilen her tür ödeme kanuna aykırı.

NE YAPILMALI?

- İşletme kartla ödeme için ek ücret talep ediyorsa ödeme belgesini saklayın.

- Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ücretin iadesini isteyin.

- Ticaret Bakanlığı veya BDDK’ya şikayet edebilirsiniz.