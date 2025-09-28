Günlük harcamalarda yükselen fiyat etiketlerinin vatandaşları kredi kartı kullanımına yönelmesi ile birlikte borç yükü artıyor.

Uzmanlar özellikle asgari ödeme tutarına güvenmenin borç yükünü daha da çıkılmaz duruma getireceği konusunda uyarılar yapıyor.

Kredi kartı kullanımında en sık yapılan hatalardan biri olarak ön plana çıkan asgari ödeme miktarının yatırılması, kalan borca faiz işlemesine neden oluyor bu durumda birkaç ay içinde borcunuz daha da büyüyor.

Bununla beraber Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı verilerde kredi kartına ilişkin faiz oranları her geçen ay yükseliyor. Bu durumda kredi kartı borcunun asgarisini ödeyen vatandaşların borç yükünü arttırıyor.

Vatandaşların sıklıkla düştüğü yanılgılardan biri de taksitli ödeme sistemi farkında olmadan yapılan harcamalarda taksitlendirmeler aylık bütçeyi aşabiliyor uzmanlar bu konuda da dikkatli olunması gerektiğine dair kritik önerilerde bulunuyor.