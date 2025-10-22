Son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetlerde belirgin bir artış var. Pek çok kişi, kredi kartı ile alışveriş yaptığında “komisyon” veya “hizmet bedeli” gerekçesiyle ekstra ücret ödediğini söylüyor.

Bu durum, özellikle küçük işletmelerde ve esnaf noktalarında sıkça görülüyor. Uzmanlara göre bu uygulama hem haksız hem de yasa dışı.

“KANUNA AYKIRI”

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada işletmelerin bu tür ücretleri talep etmesinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine aykırı olduğunu belirtmişti.

Güllü, “İşletmelerin kredi kartı ödemelerinde tüketiciden komisyon veya hizmet bedeli istemesi yasaktır. Bu konuda mahkeme kararları da emsal teşkil etmektedir. Üye işyerleri, müşterinin kartla ödeme talebini kabul etmek zorundadır,” ifadelerini kullanmıştı.

“İLAVE ÖDEME TALEP EDİLEMEZ”

Güllü, bu zorunluluğun sadece normal satışlarda değil, indirim kampanyaları ve promosyon dönemlerinde de geçerli olduğuna dikkat çekti.

“İşyeri, kartla ödeme yapıldığı için ilave ücret isteyemez. Bu hükme aykırı davranan işletmelerin banka sözleşmeleri feshedilir ve bir yıl boyunca yeni POS anlaşması yapamazlar,” dedi.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Eğer bir işletme kredi kartı ile ödeme sırasında sizden komisyon aldıysa, bu ücreti geri almanız mümkün.

TÜKONFED’e göre tüketiciler şu adımları izleyebilir:

-Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapın.

-Ödediğiniz ek ücretin iadesini faiziyle birlikte talep edebilirsiniz.

-BDDK ve Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunun.

-İşletme hakkında işlem yapılmasını isteyebilirsiniz.

-Fiş, slip veya ödeme ekranı görüntüsünü saklayarak şikayetinizin kanıtını güçlendirin.

TÜKETİCİLERE “HAKLARINIZI BİLİN” UYARISI!

Kredi kartıyla ödeme sırasında “komisyon” bahanesiyle alınan ücretlerin tamamı yasa dışı. Tüketicilerin bu konuda bilinçli olması, hem kendi haklarını korumaları hem de haksız kazançların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, vatandaşlara “Kartla alışveriş yaparken komisyon istenirse ödeme yapmayın, şikayet edin” uyarısında bulunuyor.