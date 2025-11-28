Geliri aynı kaldığı hâlde finansman ihtiyacı artan tüketiciler, yıl sonuna yaklaşırken kredi ve kredi kartlarına daha fazla yükleniyor. Ama bu durum borç yükünün taşınamaz hâle gelmesi, son aylarda icra ve yasal takip dosyalarında dikkati çeken bir artışa yol açtı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile sektör kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 2025’in ilk 9 ayında kredi veya kart borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 661 bini aştı.

Uzmanlar bu tabloyu, “borçların sürdürülemez bir seviyeye geldiğinin göstergesi” olarak yorumluyor.

BORÇ ÖDEMELERİ TIKANINCA NE OLUYOR?

“En yoğun işlem icra takipleri”

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Avukat Mert Yalçın, son dönemde gelen başvuruların büyük bölümünü icra takiplerinin oluşturduğunu belirtiyor.

Yalçın şöyle diyor:

“Borç kredi kartı da olsa ihtiyaç kredisi de olsa sonuç aynı yere çıkıyor: İcraya. Hem alacaklılar süreç başlatmak için hem de borçlular haklarını öğrenmek için bize başvuruyor. Takip dosyalarında dramatik bir artış var” dedi.

BANKALARIN MESAJ VE İHTARLARI YASAL MI?

Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri bankalardan gelen arama ve mesajların yasal olup olmadığı.

Uzman görüşü şöyle:

✔ Bankaların borç hatırlatma hakkı var.

✔ SMS, e-posta, arama ve ihtarnameler yasal prosedürün parçası.

✘ Ancak ısrarcı arama, tehdit, taciz niteliğindeki yöntemler suç.

Bu tür durumlarda borçluların şikayet hakkı bulunuyor.

MAAŞ HACZİ UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de borç nedeniyle maaş haczi konusunda belirli koruma kuralları geçerli.

-Maaştan en fazla dörtte bir kesilebilir

Avukat Yalçın, uygulamanın ayrıntılarını şöyle açıklıyor:

“Net maaşın tamamına haciz konulamaz. En fazla dörtte biri kesilir ve bu işlem işveren aracılığıyla yapılır. İcra müdürlüğü tarafından gelen tebligat üzerine işveren kesintiyi başlatır” dedi.

Emekli maaşı ise büyük ölçüde güvende

5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi, emekli aylıklarını koruma altına alıyor.

✔ Emekli maaşlarına kural olarak haciz uygulanamaz

✔ Sadece nafaka borçları ve rızaya dayalı kesinti istisna

Bu durum emekliler için önemli bir güvence oluşturuyor.

Bankayla Pazarlık Yapılır mı? Borç Yapılandırma Mümkün

Borçluların en çok sorduğu sorulardan biri: “Bankayla pazarlık yapılır mı?”

Cevap: Evet, yapılabilir.

Bankalar, borcun ödenmesi konusunda anlaşmaya açık davranabiliyor. Uzmanlara göre:

Borç yeniden taksitlendirilebilir,

Faizde indirim sağlanabilir,

Erken ödeme planı hazırlanabilir.

Borç uzun süre ödenmezse dosyaların varlık yönetim şirketlerine devredildiğini hatırlatan Yalçın,

“Bu şirketler daha düşük bedelle aldıkları borçlar için pazarlığa daha esnek yaklaşabiliyor” diyor.

BORÇLULAR İÇİN YASAL GÜVENCELER NELER?

Borçlu vatandaşların tamamen korumasız olduğunu sanması yaygın bir yanılgı. Oysa yasal düzenlemeler, borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için belirli sınırlar getiriyor.

- Borçluyu koruyan başlıca uygulamalar

Maaşın sadece %25’i haczedilebilir

Evdeki asgari yaşam eşyaları haczedilemez

Borçlu yapılandırma ve taksitlendirme talep edebilir

Usulsüz tahsilat yöntemlerine karşı şikayet hakkı vardır

Bu hakların bilinmesi, birçok kişinin süreçten daha az zarar görmesini sağlıyor.

Avukat Mert Yalçın, borç yükü altında ezilen vatandaşların mutlaka uygulaması gereken ilk aşamaları şöyle sıralıyor:

1. Borç durumunu netleştirin

Tebligat tarihleri, ödeme günleri ve itiraz süreleri kontrol edilmeli.

2. Alacaklıyla iletişime geçin

Erken temas; yapılandırma, taksit veya indirim fırsatlarını artırır.

3. Haklarınızı öğrenin ve gerekiyorsa destek alın

Maaş haczi sınırı, haczedilemeyecek eşyalar ve itiraz yolları bilinmeli.

Kredi kartı ve tüketici kredilerindeki hızlı artış, milyonlarca kişiyi hukuki süreçlerle karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, borçluların paniğe kapılmak yerine yasal haklarını öğrenerek hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlar için en kritik mesaj ise şu:

Maaş haczi tamamen kontrolsüz bir işlem değil; oranı sınırlı ve emekli maaşlarında geniş bir koruma mevcut.

Borç yönetiminde atacağınız doğru adımlar, ileride daha ağır sonuçlarla karşılaşmanızı engelleyebilir.